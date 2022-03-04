新手媽憂老公目擊生仔過程有陰影　網民話1個動作證真愛：別擔心

常言分娩時孕婦需承受十級痛楚，加上產後調理及照顧孩子的壓力，令不少媽媽容易陷入抑鬱。有新手媽媽近日就於討論區發文，指早前誕下孩子時，丈夫目擊整個過程，包括會陰剪開和縫合，以及胎盤掉出的經過，擔心對方或有陰影，甚至因而影響夫妻感情。不過網民紛紛安慰，指目睹過程反會令夫妻感情更緊密，而且樓主丈夫得知寶寶出生後亦先關心太太的狀況，足以證明丈夫是真愛，「別擔心，他真的很愛你」。



有新手媽媽發文，指丈夫目擊其生育過程，擔心對方或有陰影。（《BB來了》劇照）

該名新手媽媽於Dcard討論區發文，指最近剛誕下孩子，卻感到情緒抑鬱。她說早已要求丈夫不要進產房觀看分娩過程，惟對方還是看足全程，包括寶寶從陰道產出，醫生進行會陰剪開和縫合，以至是胎盤掉出的過程也全部目擊。

新手媽指，分娩過程中她「有點難產，生到後面沒意識」，因此顧不得丈夫是否看完全程。她又指因丈夫職業關係，曾見過自殺現場或是高空墮下的屍體，故分娩後便安慰她，「他說他覺得這沒什麼，很心疼我」。

而寶寶出生後，丈夫亦第一時間關心她，然後才看孩子，「寶寶出來的時候他有掉眼淚，他知道我半昏迷，也沒力了，那刻他沒先去看寶寶，有摸摸我的頭，看我沒事才走去看寶寶」。雖然丈夫多次強調為她感心疼，但她仍感到介意，擔心對方看過分娩過程或會留下陰影，「很難想像不會有陰影或介意，想到就很難過，還在坐月子也睡不着」。

網民看過帖文紛紛留言安慰，指樓主丈夫得知寶寶出生後亦先關心她的狀況，足以證明丈夫是真愛。（《BB來了》劇照）

網民看過帖文紛紛留言安慰，稱丈夫看過分娩過程不會留下陰影，反而更能體會媽媽的偉大，令兩人感情更堅固，而且樓主丈夫先關心她再看寶寶的行為足以證明是真愛，「不用擔心這個，他工作都看習慣了，他的行為真的愛妳！恭喜你當媽媽囉，有個呵護你的另一半值得開心」、「不管是狼狽樣子還是血腥畫面，老公是想陪你一起迎接小生命誕生」、「我覺得他是想陪伴妳欸，不想讓妳有孤單奮鬥的感覺，然後寶寶一生出來先去看妳，真的好暖」。

樓主事後亦表示，在網民的鼓勵下已跟丈夫坦白心情，亦明白或受賀爾蒙影響，將與丈夫好好調適情緒及照顧孩子，「有時候抱著寶寶，兩人都感慨，原來這就是我們的小朋友，這是我們彼此的羈絆。擁有我們兩個的血緣，會不可思議，但更多的是感動，雖然會有難過生氣不開心的時候，但也努力告訴自己，珍惜每一刻」。

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