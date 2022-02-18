懷孕29周確診　孕婦述治療經過：肚皮打薄血針、喊住簽開刀同意書

本港新冠肺炎疫情嚴峻，醫管局前日（16日）表示，過去2周逾60名孕婦確診，超越第5波疫情前兩年總和，昨日（17日）亦有1名28歲染疫產婦情況危殆，正留醫深切治療部（ICU），需要插喉。有孕婦在網上討論區發文，指懷孕29周的她近日不幸確診，講述由快速測試到入院治療過程，包括需一直打薄血針直至BB出世，亦須簽署「開刀同意書」等文件，形容「一路喊一路簽」。不少網民都留言為準媽媽打氣，祝願她能母子平安。



準媽媽指做快速測試時呈陰性，以為可以鬆一口氣，不料轉到威爾斯親王醫院婦科作入院檢查時，結果卻是陽性。（親子王國討論區圖片）

1名任職髮型屋的確診孕婦16日起在親子王國討論區，連日以「懷孕第29週 不幸確診了」為題發布3篇文章，指周二（15日）突然發燒及背脊、小腹疼痛，翌日早上立即前往那打素醫院做快速測試，結果呈陰性，以為可以鬆一口氣，不料轉到威爾斯親王醫院婦科作入院檢查時，結果卻是陽性，「我啲眼淚好不自覺咁流出嚟，好驚影響到BB，唔知點算好」。

其後她獲安排入住產科負壓病房，並進行多項檢查，包括用鴨嘴鉗抽取分泌物化驗及抽血，又檢查BB心跳、陰超和超聲波，並簽署開刀同意書等文件，她形容自己一邊簽一邊哭，因早兩日到私家診所檢查時BB才兩磅，「如果而家出世好驚有啲咩事」。護士則指導她在肚皮打薄血針，每24小時打一次，直到BB出生。至晚上8時多，檢測報告證實她感染新冠肺炎，而且病毒量高，該準媽媽頓時感到徬徨。

她表示服用了醫生處方的2粒必理痛及2粒止痛藥，一度退燒，自己因害怕副作用而未有接種新冠疫苗，丈夫和老爺奶奶亦已做快速測試，結果呈陰性，正等候檢測站鼻咽喉拭子檢測結果。

由於BB一切正常亦無早產迹象，她獲安排轉到內科負壓病房，與另一名確診準媽媽同房，當晚亦需用X光機照肺，第二日BB剛滿30周，早上醫生幫她照超聲波、量血壓及檢查胎心，幸好一切正常，再次鬆一口氣，惟她仍反反覆覆發燒，「希望我可以打敗病菌啦」。

很多網民都留言為準媽媽打氣，着她多多休息，不要太憂慮，「而家喺醫院有醫護睇住，一定會平安，日子好快過，好快無事出院」、「快啲好返！你同BB都平平安安」、「祝你大步檻過，吉人天相」。

同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼

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如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。