老公怕撩鼻檢測會痛不願陪產　臨盆人妻心碎　網民：是不是男人？

孕婦除了要懷胎十月，分娩時更要經歷「十級痛楚」，另一半的支持及陪伴實在非常重要。早前有台灣準媽媽於網上發文，指即將到醫院剖腹產子，醫院早已提醒陪產的家人須接受新冠肺炎檢測，才能進入產房，沒料丈夫竟因怕痛，寧放棄陪產也不願「撩鼻」鼻腔拭子檢測，準媽媽頓時感到心碎。帖文引來網民討論，不少人直斥樓主丈夫是懦夫，「再怎麼樣都不會比生孩子痛！」。



台灣1名準媽媽指，丈夫得知入院陪產須接受「撩鼻」檢測後，即表明「怕痛」而拒絕，事件令她心碎。（《寶寶大過天》劇照）

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「想問大家的先生都是勇者還是弱者？」該名準媽媽投稿至facebook專頁「靠北老公2.0」，表示即將要入院剖腹生產，獲醫院告知陪產的家屬須先接受新冠肺炎檢測。沒想到丈夫一聽到便「耍手擰頭」，表明不願接受鼻腔拭子檢測，直言因怕「撩鼻」會痛。

準媽媽聞言頓時心碎，不禁慨嘆自己辛苦懷胎十月，更要接受多次檢查，可是丈夫竟然連丁點痛楚也不願忍受，「產檢過程經歷無數次抽血檢查和喝糖水，結果你1個男人棉花棒插鼻孔幾秒的時間都不願意」。

丈夫的話令準媽媽心碎，不禁慨嘆：「你1個男人棉花棒插鼻孔幾秒的時間都不願意」。（《寶寶大過天》劇照）

帖文引來網民熱議，不少網民直斥樓主丈夫「不是男人」，太太即將「搵命搏」產子時，自己卻不願作出丁點犧牲，「生小孩的痛老婆都忍了，一個小小棉花棒弄個鼻子而已多難，是不是男人啊」、「再怎麼樣都不會比生孩子痛，好嗎？」。

亦有人指事件讓準媽媽看清丈夫的真面目，勸她日後要為自己打算，「真的結了婚都不要馬上生，很多人的嘴臉都是婚後一陣子才會露出來」。

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