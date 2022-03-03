港男驚揭完美未婚妻曾賣大尺度性感照　感伴侶被「睇蝕晒」欲悔婚

突然揭發另一半有難以接受的過去，定必令人忐忑不安！有網民發文指，自己的兄弟早前向「樣靚身材正」的女友求婚成功，打算年尾結婚。詎料他意外發現女友曾經拍攝大尺度的性感照並在網上出售，甚至以不同計劃收錢。網民指，兄弟得知女友過去後難以接受，「感覺好似個女朋友俾人睇蝕晒咁」，不但不欲結婚，甚至沒有接聽女友的來電。



樓主發文指，他的兄弟意外發現女友曾拍攝大尺度的寫真照片。圖為示意圖片。（GettyImages）

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樓主在香港討論區上發文，分享好友的感情故事。他指該名兄弟於1月尾成功求婚，已計劃在年尾結婚，但發現女朋友不為人知的過去。他指兄弟的女朋友「幾靚女身材又好」，朋友們都形容「呢個兄弟唔知上幾世做咗咩好事先有個近乎完美嘅女朋友」。樓主又提到，兄弟的女友不時都會在社交媒體上載有少許性感的日常照，不過平時外出吃飯時就會穿着保守。直至某天，樓主的兄弟在這個情況下發現女友的過去：

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樓主在文末問一眾網民，「如果係你哋，你哋又會唔會好介意自己女朋友影性感照再拎去賣？」。一派網民認為，如果男方接受到就乾脆分手，「你又接受唔到，咪散囉」、「介意佢被人睇過就分手，即使結咗婚遲早拎返出嚟嘈，咪又係離婚收場」。另一派網民則表示，男方會猶豫代表對女方的愛意有限，「如果真心相愛可以接受誰沒有過去呢」、「真愛，係戰勝一切。接受唔到，即係唔係好愛個女人」。

（香港討論區）

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