單身家姐想問妹夫借精生子　擬回收「有料」避孕套　方法嚇親網民

在事業的拼搏期，未必每位女士都願意退下火線生兒育女。台灣1名女生在討論區發文，表示即將35歲的姊姊是女強人，遲遲沒有交往對象，早前卻透露想向樓主丈夫「借精子」，但由於認為凍卵和配對的過程繁複，姊姊提出直接在樓主與丈夫性行為後，在樓下「回收」用完的安全套。樓主在聽到這個建議後感到憂慮，擔心會有法律後果，遂請教網民意見。



台灣1名網民發文，指其姊姊想向她丈夫「借精生子」，提出的方法更是令人擔憂。（《愛回家》劇照）

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該名女網民在Dcard討論區以「姐姐想跟我老公借精生子，但是方法有點讓人擔憂」為題發文，表示姊姊是位超級女強人，由24歲開始都將重心放在事業上，現在快要35歲，卻認為拍拖和結婚的成本太高，故遲遲沒有另一半。樓主則已經結婚3年，育有2名小朋友。

直至近日，姊姊告訴樓主想要向其丈夫「借精生子」，樓主本以為是在醫生協助下完成，但姊姊卻認為凍卵和配對太繁瑣，「她想要我老公直接提供用過的保險套（安全套），然後再透過她自己的手，把保險套翻過來後，將殘精推到自己身體裏面」。姊姊又仔細說明，稱樓主兩夫婦準備發生性行為前，可預先通知她到樓下等候，事後領取精液，或者妹夫以自慰的方式收集精液，她願意提供「營養費」。

姊姊提出，每當樓主兩夫妻準備親熱前，都可預先通知她到樓下，事後將用過的安全套給她，讓她「自行解決」。（Deon Black / unsplash）

樓主聽到姊姊的想法後大驚，擔心會牽涉法律問題，「我的顧慮是，這樣真的不會有法律問題嗎？還是真的成功受孕的話，我們只要一輩子隱瞞就OK？」。

大批網民看後亦驚呼「我到底看了些什麼」，並認為假若成事，日後兩姊妹的小朋友便變成同父異母的小孩，「妳居然能接受妳姐姐的小孩是你老公的？我到底看了什麼」、「為什麼要摧毀我的三觀」、「老公會覺得妳姊是孩子的媽，然後妳姊覺得妳老公是孩子的爸，搞不好會有劇情超展開，妳確定可接受？」，紛紛呼籲樓主要三思，「等一下，這種東西妳自己看得出來不太對吧……」。

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