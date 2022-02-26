被男友設局灌醉做多人運動　台女發文控訴　因1句話網民斥唔抵幫

任何性行為理應在雙方同意下進行，但有台灣女生於討論區發文表示，日前與男友去台南玩，同行還有男友的1名男性朋友及其女友，她原以為男友會訂2間雙人房，沒想到居然只訂了1間4人房。男友及其男性朋友更趁着她酒醉時進行「多人運動」，她事後很生氣稱被男友設局，並指出「居然還2個人都沒戴套子，萬一懷孕了怎麼辦？」，網民看重這句話，批評指「你被性侵了，結果只想到會懷孕？你有沒有問題啊？」。有人則指事件涉及性侵，認為樓主應報案。



有台灣女生於討論區發文控訴被男友設局進行多人運動。（《前任3：再見前任》劇照）

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該名女生於「爆料公社–匿名公社」以「被男友設計4P」為題發文控訴，日前與男友去台南玩，同行還有男友的1名男性朋友及其女友，惟男友只訂了1間4人房，更辯稱因周末所以沒訂到雙人房。

樓主指出，那天他們在酒店房內一邊喝酒、一邊聊天，她不知不覺喝了很多酒，然後就醉了，迷糊間男友脫光了她的衣服進行性行為，她當時沒意識到房內還有其他人，就很配合地與男友親熱。

樓主表示，完事後男友又再來第2次，但做到一半時她忽然發現不對勁，「原來那個人是他朋友，並不是我男友」，而她的男友竟正跟朋友的女友親熱。她這時才恍然大悟，原來她與另1名女生都被設局，「男友跟他朋友本來就打算灌醉我跟另1個女生」。她崩潰地說，「最讓我生氣的是你設計我就算了，居然還2個人都沒戴套子，萬一懷孕了怎麼辦？」。

該名女生崩潰地說，「最讓我生氣的是你設計我就算了，居然還2個人都沒戴套子，萬一懷孕了怎麼辦？」。（《我們不能是朋友》劇照）

網民紛紛批評樓主的男友不懂尊重女友，「要新鮮感也不是這樣玩吧」、「放生吧，基本的尊重都沒有」、「小姐，清醒一點，妳只是炮友，不是女朋友」、「這種會設計妳的渣男，妳確定還要跟他繼續交往？」、「提告吧，這根本是變態的行為了！」、「AIDS就是這麼來的」。

不過亦有不少網民批評樓主價值觀也有問題，「看來你考量的是沒戴套，而不是被別的男人吃掉的問題」、「妳當下為什麼不拒絕？妳也想試試被多人幹的感覺嗎？如果妳是正常人早就該離開那個地方了不是嗎？」、「所以重點不是在被設計性侵，重點是沒戴套？有戴套都OK就是，現在小女孩觀念真令人匪夷所思」、「重點不是被設計被騙而是無套，這三觀厲害了」。亦有網民指出，如樓主根本不願意與別的男生發生關係，事件涉及性侵，應報案嚴懲渣男。

同場加映：女友認出軌兼發生性關係 男方被戴帽感崩潰：佢哋喺我屋企張床做



女友認出軌兼發生性關係 男方被戴帽感崩潰：佢哋喺我屋企張床做（01製圖）

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事主最近就向網民分享事件的最新發展，說自己最初還堅拒相信女友出軌，但最近對方終於承認愛上另一個人，更已經與他發生性關係，親熱地點包括樓主家中的床上：