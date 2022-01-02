男友私處味極濃「底褲著足8年」唔算耐?女苦主PO網求救有驚人發現

內褲應該多久更換一次？不少專家建議3個月至半年就要汰換，但有一名台灣男子秉持著「只要沒破就可以繼續穿」，由於私處味道明顯，女友意外發現內褲居然已經穿快8年，崩潰喊「我整個快吐血」。



該名女友在「Dcard」發文表示，她經常覺得男友的私處味道有點重，直到某次委婉討論才發現，男友一堆內褲居然穿了快8年，更驚人的是「他居然還秉持著只要沒破就可以繼續穿的神邏輯！我整個快吐血」，並附上「陳年原味老內褲」照片，可見褲領鬆垮一堆毛球，本來是藏藍色，現在褪成灰藍色。

【圖輯】原味底褲著8年未係最耐？女苦主曬「男友陳年原味底褲」有驚人發現…（點圖放大看底褲及網民意見👇👇👇）

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網友驚訝地說「好噁」、「感覺隔著螢幕都有味道了」、「8年居然還沒破」、「快去買幾件給他」、「內褲平均3個月就要換過了欸」、「陳年細菌+汙垢下面會爛掉吧」，還有人獻策「我常會故意把男友有一點點小洞的內褲弄更大洞，讓他換」。

甚至有人認為私處異味與衛生習慣有關「我男友也有大概7年的內褲，完全沒任何異味」，也有部分網友自首「我以為我穿2年才丟已經夠環保了」、「看了一下現在穿的內褲，這件穿11年了」。

綜合資料，有一些醫生建議內褲依照時間3個月至半年就該汰換，因為即使清洗也會殘留細菌，容易累積細菌形成溫床；另一些醫生則認為內褲外型變色或變形就該汰換，因為纖維已遭破換，吸濕排汗的效果日漸下降。

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