隔空送物資絕招│港婦吊餸上樓惹熱議　網民：呢位媽媽辛苦晒！

本港爆發第五波新冠肺炎疫情，數以十萬計確診者或密切接觸者居家隔離期間，若發現糧食或物資不足，難免會心慌慌，這時召來親友幫忙亦要小心防疫。網上近日流傳一段影片，有婦人站在大廈地面，拿着包括蔬菜等多袋物品擬送給低層住戶，為免面對面接觸，住戶就用繩吊膠袋下去「接餸」，形成「吊餸」奇景。影片引來網民大讚是「民間智慧」、「係愛呀」，又猜測該婦人是住戶的媽媽，對她說聲「辛苦了」。

「吊餸」畫面讓人聯想到1950至70年代小販將飛機欖拋上唐樓的情境。不過亦有網民質疑該名婦人為何「取難捨易」，不直接將餸菜放在單位鐵閘外，讓住戶其後開門取用。



網上近日流傳一段影片，有婦人於大廈地面外用繩將餸菜等物品運送給居於1樓的住戶。（fb專頁「屯門友」影片截圖）

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facebook專頁「屯門友」近日分享該段「吊餸」片，只見1名婦人拿着多袋蔬菜，站在大廈地面，不斷向上揚手，此時1個膠袋徐徐吊起，鏡頭往上拍攝，可看到是居於1樓的住戶垂下繩子吊着膠袋。帖文寫道「世上只有媽媽好，疫情下都係阿媽最靠得住」，但片中未有交代該名婦人是否住戶的為媽媽，亦沒有列明拍攝地點。

婦人的暖心行為引來網民大讚媽媽的偉大，「呢位媽媽辛苦晒！」、「其實就算不是疫情，媽媽都係你嘅依靠同避風港」、「大家正能量啲睇嘢，睇到嘅都係屋企人為家人做嘅事」。不過，有人留意到婦人膠袋中疑取了鈔票，可能是代買物品，亦有人指出「其實直接放門口可以」、「我妹同我朋友都係掛係鐵閘畀我哋」。

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