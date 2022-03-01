大埔菜檔疫下變陣　賣「切粒碎菜」$30一大包　網民讚有生意頭腦

第五波疫情持續，很多酒樓食肆為了「求存」都變陣賣菜，有菜檔亦推出特別銷售方式引起熱議。有大埔街坊在社交平台分享照片，顯示區內一間菜檔竟然售賣一包包切碎的蔬菜，有人大讚方便，但有網民就估計「碎上菜」本來是賣給食肆，惟現在不少餐廳停業，因而未能交貨。



大埔有菜檔將紅蘿蔔、南瓜、茄子、粟米等蔬菜切粒並包裝好，分別以一包30及50元售出。（FB「大埔 TAI PO」圖片）

有網民在facebook群組「大埔 TAI PO」發帖，上載2張菜檔照片，「有冇見菜檔咁賣菜？#碎上」，從照片可見區內有菜檔將紅蘿蔔、南瓜、茄子、粟米等蔬菜切粒並包裝好，分別以一包30及50元售出。

大埔有菜檔將紅蘿蔔、南瓜、茄子、粟米等蔬菜切粒並包裝好，分別以一包30及50元售出。（FB「大埔 TAI PO」圖片）

帖文引起網民熱議，有人估計切碎包裝好的蔬菜本來應交貨給餐廳或酒樓，惟很多食店暫時停業，相信菜檔為了不浪費而放出市場售賣；有網民就大讚有生意頭腦，認為切好又未清洗的蔬菜，只要包得乾淨企理，可以存放更久，又指自己回家不用切「慳水慳力」，方便上班一族，「貴少少都可以考慮」；但有人質疑菜檔可能「將爛嘅部分切走再賣」、「多數都唔多新鮮」。

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