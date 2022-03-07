阿妹疫下考DSE　遭失業母疲勞轟炸近情緒崩潰　家姐心痛：點幫佢

教育局早前表示，2022年度中學文憑試（HKDSE）仍然以4月22日開考為目標，但會將考期由1個月壓縮至3星期，4月初會有最終決定。疫下應考相當不容易，有網民發文指，妹妹為應屆DSE考生，因疫情關係只能留家溫習，卻遭失業半年的媽媽不斷疲勞轟炸，加上面對隨時更改或壓縮的考期，更令她「壓力山大」，幾乎情緒崩潰，令身為家姐的她非常心痛，「想像唔到阿妹𠵱家承受緊幾多」。



有網民指妹妹為應屆DSE考生，因疫情關係只能留家溫習，卻遭失業半年的媽媽不斷疲勞轟炸，幾乎情緒崩潰，令身為家姐的她非常心痛。（資料圖片／梁鵬威攝）

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「阿妹困喺屋企根本溫唔到書，好心痛。」該網民於Dcard討論區發文，指妹妹為應屆文憑試（HKDSE）考生，以往也會相約朋友到自修室溫習，但因近日確診人數急升，只能留在家中準備，「問題係家母日日夜夜都喺度煩佢吵佢」。

樓主指，媽媽因疫情關係失業已近半年，「變相差唔多做咗半個家庭主婦」，然而家中經濟環境不算好，媽媽或面對不少壓力，家人便慘成發泄對象，「佢宣泄嘅方法就係，一見到阿妹休息就鬧佢『唔讀書等乞食』」。

樓主深知妹妹並非懶散，亦一直按自己的計劃前進，「吊頸都要抖下氣，溫完兩三個鐘都要停一停個腦抖一抖」，但她指媽媽的嘮叨卻似背景音樂，每日在家無間斷響起，「日日喺屋企困獸鬥」。加上要面對隨時更改的考期，打亂妹妹的溫習計劃，令她承受巨大壓力幾乎崩潰，「有時我上上下堂阿媽嚟搗亂我都心煩，想像唔到阿妹𠵱家承受緊幾多」。

樓主形容，媽媽的嘮叨猶如背景音樂，每日在家無間斷響起，令被困家中溫習的妹妹「日日喺屋企困獸鬥」。（資料圖片）

眼看妹妹「壓力山大」卻無從發泄，樓主感到無奈又心痛，不禁問網民應如何幫助妹妹，「作為家姐，除咗得閒買下好嘢畀佢食、同佢講下加油、聽佢講下煩惱呢啲咁虛無嘅嘢之外，好似冇咩幫到佢」。

帖文引來不少曾經歷公開試的網民共鳴，有人建議樓主繼續向妹妹提供情緒支援及打氣，「平時做啲貼心舉動幫下你阿妹，勸下阿媽唔好畀咁大壓力，幫手做溝通橋樑」。亦有人認為樓主可代妹妹與媽媽溝通，「幫佢同阿媽溝通好，同阿媽講佢已經好努力，唔好過分畀壓力佢，動之以情曉之以理，說服阿媽佢𠵱家應該係默默地支持」。

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