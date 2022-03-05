全部都係牛油果！將軍澳超市生果架現奇景　網民諷：咁健康唔買？

新冠肺炎第五波疫情肆虐，部分市民近日湧至超市搶購食物，出現生果、蔬菜、肉及乾糧被搶光的畫面令人震撼。有將軍澳街坊日前到超市購物，發現近50個蔬果膠籃，絕大部份都只是擺了牛油果，笑言「一定係牛油果推廣」。有網民揶揄搶購潮「咁健康唔買？」；不過也有人認為是其他生果被清空後，牛油果剛開箱才有這畫面，「第二間係推廣香蕉」。政府早前透露全民強檢擬配合禁足令的消息傳出後，即出現市民搶購糧食畫面，不過消息指有限度禁足期間，會容許市民外出購買食物、藥物及看醫生，毋須恐慌搶購。



有將軍澳街坊發現超市生果架上只剩下牛油果，未見有人搶購。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

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有將軍澳街坊昨（11日）在facebook群組「將軍澳主場」發帖，稱到該區的惠康購物時，見到生果架上全是牛油果，「一定係牛油果推廣，除非唔係」。照片所見，平日設於超市門口當眼位的生果貨架，近50個膠籃一片深綠，幾乎全是牛油果，除了幾個籃是空的，只剩下幾個蘋果和橙，以每籃約30個計算，可能有上千個牛油果。

網民笑言是其他生果被買光後，「得番佢用嚟撐吓場」、「今日周街都係牛油果」、「好過Aeon吉咗」、「點壽司鼓油好食」。有人揶揄部分市民愛搶購，「咁健康唔買？」、「有理冇理，搶呀」、「24蚊3個幾抵，平時應該要30幾蚊3個，肯定係做推廣，一定唔係因為賣剩牛油果」。

不過，有人提到其實是其他水果賣光，剛好牛油果開箱才有這畫面，「仲有雪櫃全部係露筍及冰櫃全部係丹麥豬扒」；另有人見過超市貨架只剩下香蕉，「第二間係推廣香蕉」。

牛油果營養價值極高，含有豐富的健康脂肪、有助降低壞膽固醇的植物固醇，更有助血糖穩定、皮膚健康、腸道消化等。網上有流傳已久的食法，稱牛油果切片後點壽司醬油吃，味道會像三文魚刺身。

市民到超市搶購畫面：

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（fb群組「將軍澳主場」）

網上近日流傳一段影片，有婦人於大廈地面外用繩將餸菜等物品運送給居於1樓的住戶。（fb專頁「屯門友」影片截圖）

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