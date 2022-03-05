青衣方艙醫院聘清潔工　月薪最高逾$2.5萬惹議　應徵須符1條件

本港爆發新冠肺炎第五波疫情，每天數以萬計市民確診，早前由國家建築隊支援下興建的青衣方艙醫院已完成搭建及啟用。今日（5日）網上流傳青衣方艙醫院正招聘清潔工，每天工作9小時，每月若工作26天，月薪最高可達25,588元。職位沒有列明學歷及工作經驗要求，但應徵者需已注射最少2針新冠肺炎疫苗。

青衣方艙醫院招聘清潔工的消息惹起網民熱議，有人認為有關職位較護理員或登記員更高危，故薪金不算吸引，應加至最少3萬元，「咁少錢請人清潔？加番到3萬-5萬以上呀」。



網上流傳青衣方艙醫院正招聘清潔工，每天須工作9小時，若每月上班26天，月薪最高可達25,588元。圖為青衣方艙醫院環境。（資料圖片）

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據網上流傳資訊，青衣方艙醫院門外展示了招聘消潔工的易拉架，列明招聘詳情，上班時間分為早更（上午8時至下午5時）、中班（下午2時半至晚上11時半）及通宵班（晚上11時至翌日早上8時），主要負責監督、清潔及消毒，工作期間必須穿着保護衣，應徵者必須打最少2劑疫苗，底薪為20,088元，若每月上班26天以上，可獲3,500元津貼，另外亦有5個月2,000元政府防疫抗疫特別津貼，換句話說月薪最高可達25,588元。

消息引來網民熱議，有人指失業在家，覺得薪金尚算吸引，故希望前往求職；不過更多網民指薪金不算吸引，因在方艙醫院做清潔工作，必然要清理確診者的垃圾或排泄物，形容是厭惡性及高風險工作，很大機會染疫，應至少給予逾3萬月薪，「底薪太低」、「人工低，都唔知佢有幾多人手，又唔知清潔範圍去到邊，分分鐘蝕俾佢」、「清潔咁高風險先25K？」、「嗰度啲廁所清潔完可能已經中招」。亦有人表示，曾經確診新冠肺炎的患者體內已有抗體，就算未打2劑疫苗，是否也符合應徵條件，「中咗招的病人已有抗體，短期內唔會再感染，佢哋應該最適合去方艙醫院工作」。

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如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

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陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

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