全民檢測｜陳帆擬允家中1人外出購物　網民促釐清4問題：要返工？

【全民檢測／禁足？】政府早前表示會在本月推行全民檢測，而食物及衛生局長陳肇始明言不排除禁足，特首林鄭月娥亦說仍在評估是否禁足。是否禁足政府未有定論，市面連日出現搶購潮，運輸及房屋局長陳帆今早（3月7日）表示，當局制定全民檢測規劃時，會確保市民生活必需品供應，包括考慮容許1家人中有1人可外出購物等，呼籲市民毋須囤積物資。

全民檢測問題連日在網上熱論，有網民認為政府應盡快釐清4大問題，包括哪些工種豁免、如何確保1家只有1人外出、以及停工時僱主是否可以扣薪等。亦有網民表示，政府有任何方案，應決定好才公布，而非官員每日出來講一兩句，以免解說不成反製造恐慌混亂。



運輸及房屋局長陳帆今早（3月7日）表示，當局制定全民檢測規劃時，會確保市民生活必需品供應，包括考慮容許1家人中有1人可外出購物等，「1家1個人定時定刻出去買食物呢，我哋都會考慮」，呼籲市民毋須囤積物資。他又說，必定會為獨居長者及家庭提供支援，例如有電話熱線照顧市民需要。

至於交通工具，陳帆說全民檢測期間運力會減低，但不會全面暫停，因為醫療金融都會繼續運作，「好多市民要返工，政府亦都要動員交通工具，運載檢測陽性市民到檢疫中心」。

市面連日出現搶購潮。（資料圖片）

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陳帆言論引來網民熱論，不少網民關注上班工作問題，認為政府應盡快釐清4大問題，包括哪些工種豁免、如何確保1家只有1人外出、以及停工時僱主是否可以扣薪等，「你點知出去買嘢嗰個真係全屋得佢1個出去？如1家4囗分開出晒去，真係點check？真係要停返工嗰啲，僱主有冇權扣薪？真係好多問題要搞清楚喎」、「咁仲使唔使返工？」。

亦有網民質疑為何至今仍未有細節，認為應「速戰速決」，「仲研究？」、「講咗咁耐，details都未有」。也有網民建議政府應決定好才公布，而非官員每日出來講一兩句，以免解說不成反製造恐慌混亂，「決定好晒先公布，唔好製造恐慌混亂」。