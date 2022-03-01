消息指全民檢測擬小禁足　網民倡呢啲行業豁免　關注停工假期計法

【全民檢測／強制檢測／禁足】政府預告會在3月推行全民強制檢測，《香港01》獲得可靠消息，政府探討21日（七乘三）方案及9日（三乘三）方案，當中都會有「全民小禁足」，其間容許市民外出購買食物，部份行業亦會獲豁免。

消息一出引來網上熱議，網民紛紛關注禁足時間、安排，又認為食肆、老人院、孤兒院、動物愛護協會、交通工具等行業都應該豁免。但亦有網民擔心全民檢測禁足期間的工作問題，認為政府需要先與僱主商討清楚。也有網民指出，若禁足有部份豁免，作用不大，「點解搞到咁複雜咁樣嘅？」、「十萬個問號」。



政府預告會在3月推行全民強制檢測。（資料圖片）

《香港01》獲得可靠消息，目前全民檢測正積極探討21日（七乘三）方案，以及9日（三乘三）方案，兩個方案均有一個技術問題，就是「首4日」還是「首8日」均涉及一個「全民小禁足」方案，其間都容許市民外出購買食物，市民毋須恐慌囤積食物。然而，亦不排除最終修改為15日（三乘五）等中間落墨方案。

不論4日或8日「小禁足」期，都有多項豁免權，包括抗疫人員、紀律執法人員、金融設施人員、新聞行業人員仍可家居之外工作，但每個豁免機構必須限制派出人數。市民方面，可獲准出外購買食物，但究竟只容許購買食物回家處理，或開放兼容餐館售賣飯盒，暫時沒有達成共識，仍在討論中。市民亦可前赴藥房購買藥物。不過，供應食物及藥物之外的絕大部份場所，目前方案趨向全面關閉。

目前全民檢測正積極探討21日（七乘三）方案，以及9日（三乘三）方案，兩個方案均有一個技術問題，就是「首4日」還是「首8日」均涉及一個「全民小禁足」方案。（資料圖片）

另外，全民檢測登記方式不再按據身份證編號分配檢測日期，改由市民上網申請登記日期為本，同時，為求便利市民，趨向按一整個家庭去登記檢測為本。

消息一出引來網民熱議，不少網民關注全民檢測禁足實際安排，建議多個行業都應該獲豁免，「大廈／私人屋苑嘅管理員都要禁足唔使返工？」、「老人院、孤兒院、動物愛護協會、兔協等搵邊個照顧？」、「公共交通工具都有需要」、「清潔工一樣要返工」。亦有網民擔心全民檢測禁足期間工作問題，認為政府需要先與僱主商討清楚，「咁當大假、病假定規定公司畀有薪假？」、「搞掂班僱主先再講啦」、「禁足無問題啊，你同我老細講聲就得」。

坑口一田超市內，有大批市民爭相搶購物品。(李澤彤攝)

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也有網民指出，若禁足有部份豁免，作用不大，又批評政府目前資訊混亂，朝令夕改，令人無所適從，「點解搞到咁複雜咁樣嘅？」、「十萬個問號」、「而家問題係政府搞到市民有恐慌」、「政策天天改，市民日日好大壓力」、「唔該政府搵定到時邊間舖會開，裏面仲有無嘢賣，先禁足啦」、「可以買嘢食一定需要人返工去賣，食物／工人需要交通工具／物流，咁即係又需要另一班人去揸車？交通工具／物流又需要另一班人去搬運／維護／入油／收費technical support……咁又帶來另外幾班人……計下計下，咪又人人開工」。

另有網民建議禁足期間可分派食物，「唔係到時超市又加價」。