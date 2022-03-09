外賣員疫下欲借廁所被拒　控訴客人無人情味　網民：唔去餐廳借？

第五波新冠肺炎疫情嚴峻，不少餐廳也暫停堂食以減低成本及員工感染風險，外賣成為市民生活的「新常態」。有外賣員日前發文，稱花了足足20分鐘等候客人的訂單，送餐時人有三急希望借用洗手間，惟客人即時關門，令他不禁大呻：「畀少少人情味好唔好？」網民看過帖文也認為，客人雖然無禮，但疫情下為了自保，拒絕樓主借廁所亦無可厚非，又質疑樓主在等候外賣期間理應有機會解決需要。



有外賣員稱送餐時人有三急，希望借用客人家中洗手間，惟遭即時關門拒絕，令他不禁大呻對方無人情味。（《白日夢外送王》劇照）

該名外賣員於facebook群組「(香港)送餐/送貨員意見交流區」大吐苦水，稱早前接到訂單，花了足足20分鐘等候客人的焗飯，期間人有三急，「已經超急尿」。直至將外賣送到客人的地址後，他直言已幾乎忍不住，「急到就嚟爆」，只好詢問客人「可唔可以畀我去個廁所」。沒想到客人聞言不但沒有回應，更即時關上大門，被拒的樓主大感失望，不禁大呻：「竟然即刻閂門？畀少少人情味好唔好？」

不少網民認為疫情下客人拒絕借廁所無可厚非，又質疑樓主在等候外賣期間理應有機會解決需要。（《白日夢外送王》劇照）

相關帖文一出即引來網民討論及轉發，大迎分網民不認同樓主的控訴，指疫情之下保障個人衛生及減低染疫風險是首要任務，認為客人雖然無禮，但拒借廁所屬正常做法，「好正常喎，三唔識七點會無啦啦畀人入屋」、「個個都話人情味咁咪變公廁？」、「就算唔係疫情，畀你入到嚟係拎刀打劫咁點算？會唔會突然精神病發發癲？你等嘅過程去完，再拎飯咪得囉」。

亦有同為送餐員的網民質疑，樓主在等候外賣的20分鐘理應可去洗手間或處理個人事務，又提供送餐或送貨的工作貼士，「等個飯等20分鐘你都唔去？仲要賴個客」、「真係無諗過去個客屋企痾，多數去商場攞單順便去埋啦」、「建議你以後有少少尿急感覺就要去定先，啲餐聽唔會體諒你等幾耐，送餐遲啲唔會話你嘅」、「外送三大守則：唔入屋、唔上酒店、村屋唔入村」。

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