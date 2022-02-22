落雨買飯盒要求店員遞上車　港女不滿加收外賣價　網民反嘲西客

近日天氣寒冷有雨，加上疫情嚴峻及禁堂食措施，外賣成為不少人解決三餐的方便之選。有網民日前發文講述買外賣飯盒的「中伏」經歷，指駕車到葵涌一家餐廳購買外賣燒味飯時，因沒帶雨遮而要求店員將飯盒遞到車窗交收以免濕身，不過店主指遞出門口已當外賣送遞，故飯盒由外賣自取價32元一盒變成44元，加幅近四成，令她非常不滿，批評店方濫收費用。帖文引起熱議，有人認同樓主，指餐廳不應臨時更改收費，但也有不少網民認為樓主若不願付外賣費用大可自行取餐，「個個好似你咁啲阿姐服務得邊個？」。



有網民購買外賣燒味飯時，要求店員將飯盒遞到車窗交收，不過店主指遞出門口已當外賣送遞，故飯盒由外賣自取價32元一盒變成44元，加幅近四成，令她非常不滿。（資料圖片）

該名網民上周六（19日）於facebook「中伏飲食報料區」發文，指當日駕車到葵興一家餐廳購買外賣燒味飯盒，由於當時雨勢頗大，而她亦無雨傘在手，她遂問店員能否將飯盒遞到其座駕的車窗旁交收，以免濕身等待，「問個阿姐可否遞盒外賣出門口我一較低車窗就攞到，因為我無帶遮。阿姐話『當然可以無所謂』。而且間舖門口有簷蓬，遞岀門口嗰夥計係唔會濕身」。

不過數分鐘後樓主接到店舖來電，店員表示「老細話遞出門口都算係送外賣」，故其飯盒價錢需由自取價32元變成外賣價44元。店主的規定令樓主感到不滿，直斥店方濫收費用，「我平時都叫開呢間送埋外賣都係加飯盒膠袋錢，好合理呀！無話好似今次咁要加成4x%，只係遞出嚟都算係送外賣？唔係嘛！我平時幫襯開佢外賣都無講過要收錢，而家咁樣無故濫收人錢公道嗎？超無奈！離晒譜！盒飯唔要喇！燒味老細你自己食埋佢啦！無下次唔會再幫襯！」。

店主的規定令樓主感到不滿，直斥店方濫收費用。（資料圖片）

帖文引起網民討論，有人認同樓主，認為店員答應後才更改收費不公道，「間鋪唔啱啦，拎一拎出門口行兩步要收多人10幾蚊，離晒譜」、「一開始個呀姐話冇問題，一係你就一開始同個客咁講」、「公道啲講，你要收$44唔係問題，一早講明，咁咪落車拎」。

不過更多網民卻認為，樓主若不滿餐廳收取外賣費用大可自行落車取餐，而非要求店員送到座駕，「如果門口有簷蓬又唔會濕身，咁點解你唔自己走入去攞呢？你可以同佢講入返嚟攞咁咪唔使當送外賣？」、「你而家要阿姐擔遮，專登離開鋪面，行出門口行去路邊交畀你，老細要收貴你，好正常吖」、「個夥計又要遞飯又要收錢，又真係好似麻煩咗啲，我諗其實間舖都係想樓主乖乖地入去畀錢攞外賣」。

外賣員落車10秒 第一城鎖車隊半分鐘完工 網民嘆：搵食咁艱難

