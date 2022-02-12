衰仔嗌外賣話無錢叫「搵阿媽」收　外賣員怒收食物　網民：啃老族

養兒防老早已過時，如不幸養了個不肖子，相信父母也相當難受。台灣有外賣員發文，日前凌晨接到1單現金付款的外賣單，他上樓後對方竟說「我沒錢」，還要求外賣員去到巷口轉角的位置，找他的媽媽拿錢。外賣員拒絕後，客人竟說其他外賣員都肯，威脅要投訴。外賣員決定回報客服說客人沒錢就離去，沒料到這個衰客竟然在4樓處咆哮不知罵什麼，迫得外賣員決定報警處理。網民大鬧這個衰客是「啃老族」，竟然叫人幫手問媽媽拿錢，「真是可憐的媽寶」。



外賣員送餐上門，客人說自己無錢，要對方幫忙找媽媽拿錢。（《我的事說來話長》劇照）

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外賣員在facebook群組「爆廢公社」發文，呼籲網民「如果你沒有錢，請你不要叫外送」，事發於8日凌晨，他憶述當時天氣冷又下着毛毛雨。接到1單現金付款的訂單，客人竟先要求幫忙買煙，外賣員拒絕後，到樓下用程式和對方通話，客人說「你方便等等去我家人那邊拿錢嗎，我忘記我這邊沒現金」。外賣員未理會，通知對方正要上樓，提醒餐費是400多台幣，沒想到客人竟再說「我沒錢」。

客人在外賣單接單後已在聯絡程式說沒錢。（（fb群組「爆廢公社」）圖片）

外賣員嚇一嚇反問：「沒錢怎麼還叫外賣？」客人要求外賣員去到巷口附近轉角位置，找他媽媽拿錢，外賣員拒絕，「其他外送員就可以你不行？我要投訴你」。外賣員決定拿着物下樓離開，然後和客服人員匯報這人沒錢，「他在樓層4樓咆哮不知道罵什麼東西，你說我沒錢什麼跟什麼的，你有種上來」。外賣員認為他沒錢還叫外賣，還怒罵的行為可能已構成詐欺，馬上報警，報案理由詐欺恐嚇。

警員上去拍門後客人沒有開門，「我看他不會開門了，這小子嚇死了吧，龜在裡面不敢出來」，令警員白行一躺。外賣員更建議平台要處分這名客人，禁止他用現金付款，「只是你的沒錢付造成我們多大的困擾，建議你良心別被狗咬走會有報應的，不是每一個外送員都那麼好使喚」。

網民連忙說外賣員辛苦了，認為這個客人應該是啃老族，「還要外送員再去跟媽媽拿錢」、「連吃個飯都要跟媽媽伸手」、「還跟媽媽拿錢，我都傻眼了」、「真是可憐的媽寶，飯錢還要找媽媽要」。不過，有人認為該客人提到其他外賣員都幫他去找媽媽拿錢，證明「這習慣也是其他外送員害的」，認為樓主糾正歪風做得好，又提醒平台應統一線上收費「不應該由外送員代墊，就不會有這種問題啦」。

（fb群組「爆廢公社」）

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