林鄭每日現身至戰勝疫情：見唔到我即香港回復正常　網民讚戴口罩

【疫情記者會】本港第五波疫情已持續近兩個月，特首林鄭月娥今早率領多名官員（3月9日）召開疫情記者會，並宣布今日起，除星期二召開行政會議外，每日都會由她本人及相關局長，向公眾交代抗疫工作進展，並澄清坊間謠傳及誤會，以提供更權威說法，一直維持到戰勝疫情為止。

不過，由於林鄭月娥未有明言「戰勝疫情」定義，不少網民關注究竟何時才算戰勝疫情，「點為之勝利？」、「即係要日日見妳？」。也有大批網民關注林鄭月娥今日見記者時，終於戴上口罩。



特首林鄭月娥今日見記者時戴上高防護級別的KN95口罩。（廖雁雄攝）

特首林鄭月娥今日見記者時戴上高防護級別的KN95口罩，並宣布今日起，除星期二召開行政會議外，每日都會由她本人及相關局長，向公眾交代抗疫工作進展，並澄清坊間謠傳及誤會，以提供更權威說法，一直維持到戰勝這一波疫情為止。

林鄭月娥又說，「抗疫需要全體市民共同努力，行多一步」，而現階段工作重點是減少死亡，減少重症，減少感染，更明言：「我相信大家都唔想成日見到我架喇，早啲見唔到我呢，即係話香港已經回復返正常生活。」

她另提到，港府向中央提出的請求是「有求必應，照單全收」，有時甚至遠遠超過港府的要求，例如抗疫中成藥物資等。

疫情記者會在網上成為熱論，有網民支持林鄭月娥主持疫情記者會，打好疫情勝仗，「很多人想見你，支持你！」。亦有不少網民關注何時才算戰勝第五波疫情，「點為之勝利？」、「我都想知點為之戰勝」。也有網民疑惑，「妳每日出嚟交代，對戰勝個疫情有咩幫助呢？」

另有大批網民關注林鄭今日見記者時，終於戴上口罩。