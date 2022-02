林鄭指港疫情爆發因「不幸」籲同心抗疫　網民再提：戴返口罩啦！

【全民檢測/林鄭月娥/口罩】特首林鄭月娥今日(2月22日)傍晚見記者公布全民強制檢測及收緊社交距離待防疫措施安排,其間形容本港疫情爆發是「唔好彩」、「不幸」,其講話內容引起網民熱議,不少人認同現時應全港齊心抗疫,亦有人提出許多打工仔因疫情影響手停口停,認為應再全民派錢紓困,惟更多網民關注林鄭月娥講話時仍沒有戴口罩,再次提出質疑「點解妳係都唔戴口罩?」、「全港市民都戴口罩,得妳一個唔戴」、「有乜嘢戴返口罩先講,好冇?」、「點同小朋友解釋有人可以唔戴口罩?」。



特首林鄭月娥召開記者會,發表講前先除下口罩。(李澤彤攝)

本港疫情持續嚴峻,今日(2月22日)再有6211宗確診,初步陽性個案則超過9000宗。林鄭月娥見記者時先提及「過去10天每日都有中央支持來港」,又形容本港現時形勢十分危急,是「唔好彩」及「不幸」,令確診數字幾何級上升,「好唔好彩亦都加上入口倉鼠DELTA,雙重打擊令疫情擴散;時間上亦都不幸,因為農曆年前後,人之常情,嗰段時間好多跨家庭聚會」。

林鄭月娥又重申,未來兩個月關鍵抗疫時期,而她對香港未來充滿信心。

特首林鄭月娥再因無戴口罩被網民關注。(李澤彤攝)

林鄭月娥言論引起網上熱議,網民認同抗疫為大,但不少人出現經濟困難,認為政府應全民派錢助市民渡難關,「快啲全民回水2萬先講」、「不用講其他!只講如何解決」。另有大批網民關注疫情嚴重下,林鄭月娥為何仍堅持見記者不戴口罩,「成日除口罩」、「點解妳係都唔帶口罩?」、「佢仲好唔好意思講話早發現早治療」、「全民戴口罩抗疫,妳一個人硬係唔肯戴口罩講嘢」、「次次都係咁,特首究有冇聽到市民不滿你唔戴口罩嘅情緒?」。

翻查資料,林鄭月娥之前已多次被記者問及為何不戴口罩,她當時解釋,並非因不舒適等個人原因,而是經過深思熟慮,是履行她作為行政長官的職責。她表示,自己在立法會大會或會見傳媒,需要透過傳媒向公眾發放信息,故會除下口罩,讓公眾清楚聆聽相關信息,有時市民更需要感受她的情緒,「I am the chief executive of HKSAR,people need to understand and feel my feeling」。她之後重申,離開相關場合後自己「完全做足晒個人防護」,希望公眾不要再糾纏這議題,形容現在是需要同心抗疫。

雖然特首呼籲公眾不要再糾纏她是否戴口罩的問題,惟近期每次記者會後,大批網民仍然關注她不戴口罩的問題,尤其是許多家長認為特首應做好榜樣,「小朋友問特首做乜唔戴口罩,我都唔知點解釋好」。