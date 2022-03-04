政府停安心出行風險通知　網民：嘟嚟做咩？衛生署話仲有呢個用途

【安心出行風險通知／疫苗通行證／衛生署衛生防護中心】政府規定，現時進入餐廳、商場、超市、百貨公司、街市等表列處所，必須掃描安心出行手機應用程式（App），不過由於社區疫情嚴峻遍佈全港，故現在暫時無在安心出行程式作出風險通知，被質疑現時掃描安心出行仍有何實際用途。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（3月4日）指出，再發風險通知是「不切實際，現階段作用不大」，惟掃描紀錄可幫助衛生署進行追蹤工作，一旦有重點或不尋常爆發，可以幫助衛生署發出強制檢測令。

創新及科技局長薛永恒則強調，暫停安心出行通知是非常時期非常手段，政府會有序發放防疫抗疫資訊，呼籲市民在困難時期要齊心，配合當局建議及要求，減少質疑。

言論一出即引來網民熱議，紛紛質疑若安心出行不發出風險通知，為何進入處所時仍要掃描，「咁安心出行有何意義？仲叫安心？咁每日嘟係為咩？」、「咁大件事都唔公布嘅？」，亦有網民認為，即使毋須強制檢測，亦應該發出風險通知，讓市民知悉風險，「咁都要同人講同確診者同場過，唔使強檢一件事，人哋可以返屋企（自己）檢吖嘛！」



衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮周日（2月27日）表示，由於社區疫情嚴峻，核酸檢測亦出現樽頸，故現在暫時無在安心出行程式作出風險通知。（資料圖片）

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮日前承認由，於社區疫情嚴峻，加核酸檢測出現樽頸，故目前已暫停安心出行風險通知，「現在遍布全港都係呢啲（有確診者到過）場所，執行上面都無辦法做得到，所以暫時沒有在安心出行通知市民」。

至今日（3月4日）歐家榮再解釋，差不多所有場所每日都有個案出現，形容再發風險通知是「不切實際，現階段作用不大」，但掃描紀錄可幫助衛生署進行追蹤工作，一旦有重點或不尋常爆發，可以幫助衛生署發出強制檢測令。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮重申，疫情嚴峻下，「我哋都覺得快速檢測有效」。

本月11日，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君已表示，因檢測需求大，當局已修改大廈強制檢測的準則，例如一棟大廈在短期內有2個單位受影響、有確診個案，才會將要求大廈強檢，而 收到安心出行提示也不需即刻檢測，因並非法例列明強制。

至今衛生防護中心再稱安心出行暫停風險通知，有關安排引來網民熱議，有人批評當局做法，質疑現在掃描安心出行還有何作用，「咁大件事都唔公布嘅？唔係有人問都唔講！」、「安心出行仲要嚟做乜？」、「日日搬龍門！」、「咁安心出行有何意義？仲叫安心？咁每日嘟係為咩？」、「最危險是餐廳，竟然沒有通知」、「政策成日朝令夕改，市民真係無所適從」、「咁仲使唔使掃安心出行？」

現時市民進入指定處所時需使用安心出行，進入食肆等場所更需展示已注射疫苗的二維碼。（資料圖片）

亦有網民認為，即使毋須強制檢測，安心出行亦應該發出風險通知，讓市民合悉染疫風險，「咁都要同人講同確診者同場過，唔使強檢一件事，人哋可以返屋企（自己）檢吖嘛」、「起碼要通知，等去過嘅人知」、「安心出行當初唔係sell緊當去過嘅地方有確診患者去過，個app會通知你，提醒你可以考慮去做檢測㗎咩？」

創新及科技局長薛永恒日前強調，暫停安心出行通知是非常時期非常手段，政府會有序發放防疫抗疫資訊，呼籲市民在困難時期要齊心，配合當局建議及要求，減少質疑。