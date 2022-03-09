憂疫下無法派飯　銀杏館設飯盒機　憶七旬婆婆曾言：好彩你哋仲開

在疫情下，各行各業都欠缺人手，社企餐廳銀杏館昨（8日）發文指，因為擔心一旦有員工確診，或若實施新防疫措施而無法繼續派飯，故新設可以自取的飯盒機，又透露過去曾有1名75歲抑鬱症患者到店內取飯，其間感動得眼泛淚光地說：「處處都關咗門，好彩你哋呢度仲開」，一番話令「我們至今都不敢病」，帖文引來熱議。



社企餐廳銀杏館發文指，因擔心在疫情下無法繼續人手派飯，故新設可以自取的飯盒機。（fb「銀杏館」圖片）

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銀杏館昨日於facebook專頁分享，表示鑑於最近疫情非常嚴重，不禁擔憂日後若有員工確診，或政府下令不能派飯以減少人群時，一眾飯友將難以取飯，因此店內昨新設自動出飯盒機，供廚師將飯盒預先放在機內，然後由飯友自取，便可減低接觸和傳播機會。帖文續指，該部飯盒機可熱可冷，期望日後可早段派熱飯，晚段派冷凍餸包，甚至派湯、防疫物品等，提供予弱勢社群。

銀杏館又分享1個故事，稱2年前疫情在香港爆發時，1名75歲患抑鬱症的婆婆曾到店內取飯，行動不便的她還為了省下2元車費，由大角咀徒步走到油麻地，當時由於正值疫情，幾乎所有機構均停止運作，幸好婆婆最後成功取飯，「她到來登記眼泛淚光說：『處處都關咗門，好彩你哋呢度仲開』」。

職員被婆婆的一番話所觸動，擔心取飯人士或有相同經歷，「令到我們至今都不敢病」。雖然現時新設了自動出飯盒機，但銀杏館仍希望在疫情好轉時，能夠人手派飯，「我們不喜歡社交距離，特別對長者，期待這一天不是遙遙無期」。

不少網民留言讚好，並提醒取飯的老友記記得按機後搓手消毒，「太好了！希望每一位有需要的長者在疫情下都可以享受到溫暖又美味的愛心飯盒」、「謝謝你們對長者和弱勢社群的關愛」、「好感謝你們為老友記所做的一切，祝福你們身體健康，可以繼續好人好事！」。

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