3歲童確診抽筋昏迷　防疫的士約唔到　港媽截3部的士終遇善心司機

本港第五波新冠肺炎疫情嚴峻，醫療資源十分緊張，救護車等候時間以小時計算，不少病人未能即時送院。有港媽在facebook群組上發文，指確診的3歲孩子再度抽筋昏迷急須到醫院求醫，但沒有防疫的士能夠接單，情急之下只能到街上截普通的士。港媽截停首2部的士均拒絕接載，到第3部車時，司機最初都拒絕接載，但眼見孩子危急及港媽苦況，決定載她到醫院，其間更不斷安慰，孩子終及時送院。港媽稱乘車時未能清楚看到司機的名字，因此希望透過帖文感謝該司機，「真心多謝你肯幫我哋，多謝你救我小朋友」。



有港媽的確診兒子急需前往醫院，在街上截了3部的士才有司機願意接載。（《降魔的》劇照）

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港媽在facebook群組「的士司機資訊網Taxi」上發文，稱自己的3歲孩子確診，醫生曾指如果他再度因為抽筋而昏迷就需要即時入院，她即時預約防疫的士但不果，於是跑到的士站希望有司機可以送她到醫院。

惟港媽到達的士站後，頭2位司機都表示，「小朋友會傳染人，唔會車我，叫我自己Call車」。第3位司機最初都表示不願接載，「但見我喊得咁慘問我咩事，我話小朋友抽筋昏迷一定要入院，我真係搵唔到車」。司機見狀決定接載港媽和孩子，立即叫她上車，駕駛期間更不斷安慰港媽。

港媽又表示，車程期間司機一直都有安慰她。（《降魔的》劇照）

港媽指由於坐車時未有看清楚司機的名字，因此發文感謝對方，「真心多謝你肯幫我哋，多謝你救我小朋友」，「希望你睇到」，又交代指小朋友正在安排入院。

有網民大讚帖文中的司機是「無名英雄」，「呢啲就真心要尊敬啦！」、「佢用自己時間健康去換你去醫院」，有人亦提醒司機事後要細心消毒車廂才可以繼續接客，以免傳播病毒。留言亦都祝福小朋友，「人間有情，祝小朋友早日康復」、「希望小朋友無事，家長都要好好保護自己」。

疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆早前在電台節目表示，過去先後有3名5歲以下兒童感染離世個案，而據目前認知，Omicron BA.2傳播力較高，感染快但重症較少，擔心其已出現變異，致相關現象。他亦提醒，倘未及入院接受治療，家長宜留意子女有否神情呆濟、不蹦跳或呼吸急促等表徵。

Omicron變異病毒株對年輕患者影響更大，早前多個兒科醫學會組織呼籲家長多加留意，指兒童患者一旦發現患者呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、神智突然轉變或模糊、持續發高燒、出現抽筋跡象或進食困難，應馬上召緊急救護車送院。

（facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）