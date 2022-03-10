WFH開會忘關鏡頭變直播如廁　2位男同事即咁樣做　女事主知悉爆喊

疫情下很多公司都安排在家工作（WFH）措施，視像遙距會議變得平常，但還是會傳出不幸事。有打工仔於網上發文，指有女同事視像開會期間欲上廁所，但沒有關閉鏡頭，而洗手間則對正電腦，變相直播如廁過程，會上2位男同事因尷尬即時關鏡頭，女同事後來知悉哭得淒涼，「呢個真係一世嘅陰影」。



有打工仔指，其女同事在視像開會期間欲上廁所，但沒有關閉鏡頭，而洗手間則對正電腦，變相直播如廁過程。（GettyImages）

該名打工仔投稿至facebook專頁「辦公室日報」，指有次1位女同事在視像開會期間欲上廁所，洗手間正在其身後，「個馬桶幾乎對到鏡頭正一正咁滯」，她當時懷疑用紙張遮蔽鏡頭，惟「唔知係甩咗定點，畫面濛咗一下又見返全景」，令有份出席的所有同事都直擊她如廁。

大家見狀即大叫提醒要關掉鏡頭或關廁所門，惟她聽不見，而會中2位男同事即關掉自己鏡頭，避免尷尬，「佢熄咗只係代表我哋見唔到佢，唔代表佢喺鏡頭另一邊冇睇緊㗎」。事後樓主跟該名女同事提及事件，「佢即刻覺得好尷尬，仲喊得好淒涼」，雖然2位男同事都堅稱沒有看到，但相信都成為當事人一世的陰影。

雖然2位男同事都堅稱沒有看到女同事如廁情況，但相信都成為當事人一世的陰影。（GettyImages）

網民看完帖文都紛紛替女事主感可憐，「俾全世界望到，真係唔知點再喺嗰度生存」，又指她人緣應不錯，「好在冇俾人錄低」，有網民就質疑為何上廁所不關門，有人則解釋「一個人住好多都唔閂」、「可能想聽到個會講乜」。

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