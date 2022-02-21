港爸瞓晏覺被WFH兒子鬧　「鼻鼾聲影響佢開會」　嘆喺屋企無尊嚴

疫情下不少打工仔獲安排在家工作，與家人見面多了，容易發生磨擦。有港爸於討論區發文大呻，兒子本月起可以在家工作，已預計會多了爭執，日前果然聽到兒子向媽媽投訴他疫情下經常出外吃飯，又批評他「喺屋企唔做嘢，只係識瞓覺，又話我鼻鼾聲好大，影響佢開會做嘢，仲話唔在家工作都唔知原來我生活咁頹廢」，令他慨嘆「自己好似冇尊嚴喺屋企生活」。



有港爸於討論區發文呻，日前聽到兒子向媽媽投訴他「喺屋企唔做嘢，只係識瞓覺，又話我鼻鼾聲好大，影響佢開會做嘢，仲話唔在家工作都唔知原來我生活咁頹廢」。（《如珠如寶》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名港爸於香港討論區以「俾個仔話我只係識喺屋企瞓覺」為題發文表示，兒子本月起在家工作，他已預計見面多了會多爭執，而且兒子工作經常要開會，所以他多數留在房間不出廳。因疫情關係他沒法與朋友行山或聚會，除外出吃早餐及午餐，有時會陪老婆去買菜外，他大部分時間都留在家中，「悶悶地」會睡午覺休息。

港爸日前聽到兒子向媽媽投訴，指責他這段時期還經常外出吃飯，質疑為何不叫外賣，又批評他「喺屋企唔做嘢，只係識瞓覺，又話我鼻鼾聲好大，影響佢開會做嘢。仲話唔在家工作都唔知原來我生活咁頹廢，只係得食同瞓，屋企嘅事都唔幫忙處理下」。

該名港爸難過地說，「出去又俾你話我出去，我喺屋企冇事幹，瞓下晏覺都要俾佢投訴。明明阿仔細個時候好黐我，好聽話，點解而家會樣樣嘢都針對我」。（《半路父子》劇照）

他無法外出見朋友都很難過，但奈何疫情嚴重，「出去又俾你話我出去，我喺屋企冇事幹，瞓下晏覺都要俾佢投訴。明明阿仔細個時候好黐我，好聽話，點解而家會樣樣嘢都針對我」。他又表示，老婆聽到兒子這樣投訴也不幫他，「我落去食個飯見下人又有咩問題？自己好似冇尊嚴喺屋企生活」。

有網民留言力撐樓主，「佢有咁本事，點解唔自己出去住呢？留喺屋企仲要嫌三嫌四，你有無嫌佢無出色，咁大個仔仲要喺屋企黐飲黐食，畀少少家用當自己係大王？」、「點解唔係佢入房工作？而係你？」。有人指出兒子可能只是嫌樓主沒幫手做家務，「唔係叫你出街，係叫你可以幫手清潔、打掃、收衫，唔好得佢阿媽一個人做晒」、「你個仔應該最唔妥你疫情下出去食嘢，怕你累全家」。

同場加映：連登仔睇錯更表4個月自製WFH：老細唔記得咗我 最後結果超意外



連登仔睇錯更表4個月自製WFH：老細唔記得咗我 最後結果超意外（01熱話製圖）