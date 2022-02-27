人夫WFH視訊開會　離座即現「姜濤」　 網民爆笑：同事會想你行開

疫情下很多公司都推行在家工作（WFH），減少聚集以免互相傳染，透過網上視像程式開會亦已見慣不怪，facebook群組「老婆嫁咗畀MIRROR的前夫」在網上分享1個有趣畫面，該名「前夫」指在家中出席遙距會議時都會使用模糊背景，但只要他一離開座位，背後的「姜濤」就會加入會議，令他不禁感嘆「可唔可以留返一塊乾淨嘅牆畀我」，似乎抱怨追星太太在家中貼滿姜濤的海報。



有網民分享指，一直以來在家中參加公司的Zoom會議，都會使用模糊背景，但最近發現「只要我一行開，姜濤就會出現加入會議」就（FB「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」）

很多打工仔在網上進行會議時，都不希望讓其他人看到家中情況，因而使用虛擬背景或將背景設定為糢糊，但有時難以分辨是否真人而鬧出笑話。有前夫在「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」發文分享指，一直以來在家中參加公司的Zoom會議，都會使用模糊背景，但最近發現「只要我一行開，姜濤就會出現加入會議」，原來程式未能分辨牆璧海報上的姜濤並非真人，感嘆「可唔可以留返一塊乾淨嘅牆畀我zoom」，暗暗抱怨「姜糖」太太將姜濤海報貼滿屋企。

網民看到前夫分享的照片都秒爆笑，「每個成功嘅男人背後，都有另一個成功嘅男人」，直言同事可能非常歡迎「姜濤」加入，「同事有冇叫你坐過啲，咪阻住晒」、「或者你唔使行番埋位，企喺一邊講嘢就得喇」、「我都想同姜濤開會」；有同病相憐的網民予以同情，但勸他勿妄想太多，「留返一幅牆係奢侈嘅想法」、「可能淨返浴室嘅牆」；有人就建議樓主可在家中增設拉下來的白布，「好似影証件相，每次開zoom就拉個白屏底出嚟做背景」。

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