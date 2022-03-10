過千蚊港紙訂製「LV生日蛋糕」　成品令網民驚嘆：至少肯定無侵權

鍾姓網友在爆料公社發文：「4千多台幣（約1千多港元）的超烙賽客製化時尚蛋糕！因為婆婆60大壽，跟先生討論後，決定訂購一個浮誇蛋糕。我們的構想以LV經典圖騰為蛋糕底，上面放皇冠。」



「跟賣家確認可以製作及詳細討論後，我們決定下訂，相信賣家可以做好。確認細節的部分，我們都有提供圖片，不需要賣家自由發想，完全沒有任何模糊空間，只要造出一模一樣即可！（蛋糕上面的構想，是賣家自己曾經做過的商品，玫瑰花搭配皇冠。）」

「由於我們是急件（星期二下訂，星期五拿），賣家也說來的及，但是要多收10%費用，溝通完的當下也立即付清款項。賣家造完後，拍照給我們看，我們反映成品跟溝通上有落差，賣家說已經按造我們的需求製作，還說是濾鏡拍攝問題，拍了一些照片，賣家不覺得自己的製作有問題……」

點擊放大比較原PO最初提供的參考圖及最終成品照片▼▼▼

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「我們看到照片是失望的！而且這樣品質的蛋糕，我們不敢帶去慶生，但是我們還是跟賣家面交，把蛋糕拿回家。由於我們馬上就有蛋糕需求，我們沒有花太多時間跟賣家一來一往，必須趕快生出蛋糕來慶生，所以我們並沒有繼續再跟賣家溝通，畢竟賣家根本不覺得商品有問題！」

「回家後，我們發現，賣家拍給我們的角度，算是做的比較好的那一面，以下帶大家來看這個蛋糕到底是要讓人多生氣：外層的LV翻糖沒有用好，上面LV的logo，金色部分，弄的深色底都是；蛋糕的上方還沒有鋪平，還有很多洞。為什麼賣家覺得這是一個好商品，可以開價到4000多元？再反映後還不自覺自己商品有問題呢？重點是賣家的IG蛋糕都造的很漂亮，也滿多客戶回饋好評，賣家也有持續新作品上架，請問那些好手藝跑去哪裡？如果覺得沒有信心可以做好，可以拒絕訂單，而不是收了錢給這樣的成品。這個應該是很有問題，不是我們標準太高吧！」

網民怎麼看？「只有皇冠是一樣的，蛋糕體山寨到不行別說下嚥了！」「4000元……皇冠要3500元嗎？而且字可以上點顏色吧，全咖啡色感覺有點沉重……」「急件都多付錢了，也不是急到都做不好吧？」「這手藝……好評到底是怎麼出來的？」「4000好伏……重點是造蛋糕的那位居然不覺得她的蛋糕跟人家給的照片完全不一樣，這？」「我相信是手機的問題！燈光暗一點、手機畫素300，糢糊濾鏡開下去，看起來就沒啥問題了。」「LV法務：沒事！這醜到沒有侵權的疑慮！」

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