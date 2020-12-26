傳統花燈都有「少女心」？紙雕藝術家放棄高薪　專造粉色系紙雕

「插花呼酒少年場，爛賞花燈十里香」，這是在中國傳統的夜晚裏，才有的熱鬧與絢爛。用一張張白紙糊起來的花燈裝飾，傳說是遠古時候的人們為了逃過天上神仙的「懲罰」而無奈想出來的辦法，但卻歷經千年，在一輪一輪的陰晴圓缺變換之中，點亮這獨屬於東方的街市浪漫，連接我們與古人的情思。

和這些清新夢幻的魚燈一樣，背後的作者，也是一位現居廣州的87年紙雕藝術家，温秋雯。好像從名字，到長相笑容，再到手尖的作品，念出來、看上去，都是温温柔柔，靈動可人的。

按圖查看温秋雯的浪漫紙雕花燈裝飾▼▼▼

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說起來，温秋雯的第一個紙雕作品，誕生於小學生時期。她用白紙給自己做了一座微縮院子，除了客廳、房間、衛生間、電視機這些標配之外，還有可以釣魚的院子，旁邊還有魔法師的觀星塔——簡單稚嫩，但充滿了小女孩的童真幻想。從小表現出來的對於紙藝的熱愛，讓她成為了中學時候的模型達人，大學時候觀念攝影的愛好者。再到畢業後自己和團隊創辦的獨立工作室——毛胚紙雕工作室。

看上去通暢的坦途，實際上是温秋雯在一場長達5年與甲方「愛恨廝殺」之後的選擇。如果你也當過乙方，那你一定知道，鮮少有什麼創作是可以完完整整表達作者自己的想法的，對方可以從項目定位、從性價比、甚至從自己的審美喜好來吿訴你：這裏再修改一下。

畢業的前五年裏，温秋雯做着美術指導的工作，因為過硬的實力，她在這份工作裏得到了金錢、人脈、經驗和更大的圈子——但也失去了創作帶給自己的自我認同感。為了有更多精力和機會去做自己真正喜歡的紙雕，思考再三後，她決心辭職，創建了這間毛胚紙雕工作室。

很多人是從《少女南獅》的作品中，第一次知道和喜歡上温秋雯的。

南獅起源於廣東南海舞獅的民間文化，在我們的印象裏，它們是喜慶而又鮮豔的。然而，温秋雯用馬卡龍色系的紙張手工創作的南獅，見過的人卻都用「少女」這樣夢幻朦朧的詞語來形容，也於是，這組作品，便有了《少女南獅》這樣美好的名字。

按圖查看四個《少女南獅》作品，及温秋雯其他的紙雕作品▼▼▼

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這些南獅，每一頭都需要用到兩千張左右的紙片，紙片要根據位置的不同剪成不同大小、各樣的造型，粘貼、定型，聽起來很簡單的操作，一頭獅子也要花費至少一個月的時間。

最開始的時候，温秋雯幾乎用「白紙做一切」，不光是獅身，就連裏面支撐的骨架也是用折得厚實的紙條做的，但是時間一長發現這樣會變形。後來，她嘗試聯繫老匠人，用傳統花燈製作的粗鐵絲來做骨架，然後再在骨架外面貼上紙張，這樣完成的作品輕便又結實，不容易變形。這次的嘗試成功後，花燈的鐵絲骨架造型給了温秋雯很大的啟發，原先她一直苦於大型紙雕紙燈沒有牢固的骨架支撐，現在這個難題終於從傳統匠人的技法中得到解決。

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和喜歡一同撲湧上來的，是一些網友對温秋雯的質疑甚至是批評，因為按照我們的固定認知，花燈應該是大紅大紫的，應該是喜慶洋洋的，可是她的作品，卻充滿着少女般的夢幻和清新。

不過藝君卻覺得，時代的審美與工藝，並不是千百年來的一種複製粘貼，千紅萬紫的花燈固然連接着我們內心那份共同的情感歸屬，而這種更加輕盈的花燈，也可以寄託現代人複雜輾轉的思緒。

現在的她，也正在學習傳統花燈骨架的製作，不管是傳承，還是創新，前路道阻且長，但也一定會伴隨着驚喜。

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