極恐怖｜工人意外捲入甘蔗收割機被瞬間碎屍　肢體遭壓成「肉條」

泰國發生一宗恐怖工傷意外，當地一對於糖廠工作的兄弟在甘蔗園收割，哥哥駕駛自動式甘蔗收割機時，弟弟不知何故走入了行進路線禁區，被捲入收割機內，身體又切又壓碎，直至工友發現有人體殘肢飛出才大喊喝止，弟弟身體已慘被切碎死亡。警方指現場情況慘烈，死者身體部份被壓成「肉條」，每條長約30厘米，部份身體血肉碎片飛到裝載處理好的甘蔗卡車上。主管相信事件可能是死者見到有甘蔗掉落，擔心被車輾過去撿起，過程中不慎絆到才出意外。



46歲工人乍暖被捲入自動式甘蔗收割機內慘死。（網上圖片）

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事發於3月8日，泰國一對兄弟是糖廠員工，他們到武里南府農吉縣的甘蔗園收割，46歲弟弟乍暖（Jaroon Piansanthea）正視察收割路線，哥哥則駕駛自動式甘蔗收割機收割。乍暖不知何故走入收割路線禁區內，被捲入收割機切割壓碎，身體被切成多段，當場慘死，附近醫院人員及救援人員趕至已愛莫能助。

當地傳媒描述現場恐怖畫面，乍暖全身被捲入機器，部份血肉碎片散落在後面卡車切割好的甘蔗上。到場警員只能向工人初步確認死身身份，發現他的遺體部分被壓成「肉條」，每條約30厘米，警員將屍塊逐一撿走交法醫驗屍。

死者哥哥當時正駕駛收割機，未發現異常，直至有工友告訴他出事，有人類殘肢從收割機飛出始停下查看，未料出事的是自己弟弟。工友指，平日收割機車頭車尾會有工人看顧，當日乍暖負責查看收集路線。事故發生時，乍暖應該是看到有甘蔗掉下來，想跑去撿起避免被車輾過，過程中被絆到或跌到，才會被捲入收割機內。

主管出事時不在現場，直至聽到工人叫喊，說有屍體從收割機跑出才知出事，他去到時乍暖已慘死，公司會安排好葬禮及後事。他們每年在甘蔗收割季節都會規劃好路線收割，司機都是按訂好線路行駛，過去沒發生意外。雖然他們未肯定出事原因，但的確可能是乍暖想上前撿起跌落的甘蔗，司機看不到前面有人，結果釀成慘劇。

（綜合）