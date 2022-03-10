18歲確診泰女借住姐姐農舍隔離　姐夫闖入意圖強姦　被撞破即逃跑

確診者需要隔離以免傳染他人，但泰國卻發生意圖強姦確診家人的事件。泰國1名18歲女子日前確診新冠肺炎，於是借住姐姐的農舍自我隔離，期間竟然遇上姐夫意圖強姦，甚至已經脫下褲子，幸好事發時被姐姐撞破阻止事件。姐夫事敗立即逃去，事主及姐姐事後向警方報案，警方將於女子隔離完成之後進行調查。



泰國1名18歲少女幾乎被姐夫強姦，幸好被姐姐撞破，阻止事件發生。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

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事件發生在泰國烏隆他尼府，受害女子於上月27日確診，所以向姐姐借住在農田上搭建的小農舍，隔離自己以免傳染他人。上周六（5日）晚上7時許，姐夫竟突然闖進小屋，脫下褲子意圖強姦她，不過姐夫未有得手，因為姐姐剛好來找人，撞破丈夫的惡行。姐夫被揭發後感到害怕，即時轉身就走，逃離現場。

女子與姐姐事後到警署報警，警方表示會在女子隔離期完結後，即3月20日再上門調查。由於擔心姐夫會再次闖進，甚至會危及家人的性命，女子決定將事件曝光，希望大眾可以關注。她又提到，不知道姐夫會否因為事件而被感染，自己在康復之後將會搬走，以免要為了逃避姐夫而感到擔心。

（泰國世界日報、中國報）