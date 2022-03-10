緊急警報捱批　林鄭籲勿關緊急通知否則不利　網民反關注呢個問題

【緊急警報／緊急通知】政府昨（3月9日）發緊急警示通知伊利沙伯醫院已成為接收新冠肺炎患者定點醫院，引來網民熱論，更有網民批評政府濫用緊急警報擾民，稱要關閉緊急通知。特首林鄭月娥今早（3月10日）回應時強調，發緊急警報做法合適，又希望市民不要關閉緊急通知，否則會對自己無利。

政府緊急警報問題隨即再成為網上話題，有網民認同政府發緊急警報原意是好，讓市民可以收到政府緊急信息，亦有網民批評「個訊息一啲都唔緊急」、「擾民到一個點」。另有網民關注究竟何時會收到緊急信息，以及政府會否檢討做法。



特首林鄭月娥強調，發緊急警報做法合適，又希望市民不要關閉緊急通知，否則會對自己無利。

昨日（3月9日）下午5時許，政府向全港市民手機發出緊急警示，內容如下：

緊急提示

特區政府提示，醫管局伊利沙伯醫院3月9日起成為定點醫院，專門接收新冠病人，其急症室亦以接收新冠確診病人及有生命危險的緊急病人為主。其他人士請勿前往，多謝市民配合。



政府向全港市民手機發出緊急警示，通知市民伊利沙伯醫院已成為接收新冠肺炎患者的定點醫院，提醒其他市民不要前往。（手機截圖）

不過很多網民反映，接收政府警報時手機不停震動又發出「嘟嘟嘟」聲響，他們因此被嚇一嚇，「以為防空警報」、「以為地震」，質疑政府濫用緊急警報系統。

林鄭月娥：做法合適

特首林鄭月娥今早（3月10日）回應時表示，昨日發出緊急警報是合適做法，「事實上無人可以懷疑今日是處於緊急狀態，如果唔係都唔會有咁多緊急法實行緊」。她指出，伊利沙伯醫院是九龍中龍頭醫院，是最繁忙的急症室，而政府雖然已在昨早記者招待會中交代伊利沙伯醫院變作定點醫院，惟「不是所有市民都會睇（記者招待會）」，難保仍有好多市民會到伊利沙伯醫院，故可以作出緊急警示。

林鄭月娥又說，看到好多市民在其他平台說發緊急警報做法「幾好」，「以後慣咗政府有一個通知我哋。當然無心理準備，有些市民少少焦慮，作為城市管理手段，有了這套系統，日後如有其他緊急事項，可以通知」。

很多網民反映，接收政府警報時手機不停震動又發出「嘟嘟嘟」聲響，他們因此被嚇一嚇。（網上圖片）

籲勿關緊急通知

至於有網民表示會關閉通知，林鄭月娥強調不希望市民關閉通知，「我唔知可唔可以關閉，但係如果係刻意去關閉呢，令到佢自己當全人類喺香港都收到呢一個信息，佢就收唔到呢個信息，呢個對佢自己一啲都無利嘅」。她續說，「所有緊急警示都不會有心理準備」，而她昨日收到緊急警報時，「嗰一刻可能有啲怪，咩事呢」，惟重申這是很值得要做的事，令全港市民都掌握到信息。

政府緊急警報問題引起網上話題，有網民認同政府發緊急警報原意是好，讓市民可以收到政府緊急信息，亦有網民批評，「個訊息一啲都唔緊急」、「擾民到一個點」、「納稅人啲錢唔係咁浪費㗎」、「平行時空」。

也有不少網民關注，究竟何時會收到緊急信息，以及政府會否檢討做法。

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