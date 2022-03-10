全民檢測｜林鄭稱不是優先去做　家長促恢復網課：唔知放暑假做乜

特首林鄭月娥昨日（9日）指全民強制檢測「不是優先去做」，同時政界亦傳出消息，指全民檢測或會延至4月進行。家長網民對此感到十分不滿，因為教育局早前宣布學校提早放暑假，期間不可以進行大規模網課，為的就是配合全民檢測，現時卻再傳推遲，認為政府推行政策前沒有深思熟慮，嚴重影響學習進度，「全港學校、老師、家長和學生都被佢玩一鑊」，指出政府應該至少在全民檢測推行之前恢復網課。



林鄭月娥3月9日出席疫情記者會，提到現時全民強制檢測「不是優先去做」。（資料圖片／廖雁雄攝）

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林鄭月娥於昨日的疫情記者會上回答與全民檢測有關的問題，指全民強制檢測仍是規劃工作，何時啟動要考慮香港疫情，「一直細化緊方案，籌備緊執行時人手地點資源物資是否能夠準時到位，幾時做要睇幾時達到最佳效果」。林鄭月娥又指，全民檢測「不是優先去做」，會綜合考慮疫情發展及考慮專家意見。有消息就指，全民檢測或會延至4月進行，待疫情回落再找出確診者。

全民檢測未必於3月內進行，但教育局局長楊潤雄於上周二（1日）宣布，學校需不遲於3月17日提早放暑假，亦不可以進行大規模網課，校舍在有需要的時候將徵用作檢測中心。家長們質疑，既然全民檢測推行日子未定，就應該取消提早放暑假的安排，即使不能回校上課都應該繼續容許網課，以免影響學習。

教育局公布全港學校提早放暑假安排，局長楊潤雄提到，國際學校由於課程不同，容許他們繼續按原定日子上課，但只限網課。（資料圖片）

家長網民普遍大鬧政府朝令夕改，令他們無所適從，「政策朝令夕改，政府嘅決定影響晒全港學生，唔該深思熟慮後先行」、「係囉！都唔知放嚟做乜？本身係諗住檢測先放假，而家都唔知做緊乜」、「如果強檢要慢慢安排計劃，咁點解當初咁急要學生將暑假提前呢？佢有冇諗清楚呢？」。

家長同時質疑，應該恢復網課讓小朋友有學習機會，「仲以為政府徵用學校做全民檢測，而家又唔係，咁小朋友上Zoom啦」、「都已經反咗口咁多次，不如Zoom返啦，反正睇嚟4月尾都冇得面授」。留言又提到，小朋友夏天沒有長假期將會失去休息機會，「小朋友要Chur到聖誕節先有長假期，呢代小朋友好慘」。不過亦有網民表示，推遲全民檢測是因為疫情出現變化，專家的取態亦有不同，難以預測。

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