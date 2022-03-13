婆婆日日去便利店領「不存在包裹」　家人親向店員道歉揭心酸原因

不少長者年紀大記性差，有時或會忘東忘西，或者重覆做同樣的事情卻沒發覺。台灣有任職便利店店長的網民早前分享工作經歷，指有1名婆婆經常也會到店裏要求領包裹，可是每次也沒有相關紀錄，令部分店員感到煩厭。有天婆婆的家人突然到店裏向店員道歉，揭開婆婆堅持領不存在的包裹之謎，全因太掛念已去世的孫女，心酸的故事令網民紛紛直呼：「我也想我的阿公阿嬤了！」



台灣有任職便利店店長的網民分享工作經歷，指有1名婆婆每日也會到店裏要求領包裹，可是每次也沒有相關紀錄，後來婆婆的家人突然到店裏向店員道歉，揭開婆婆領包裹的心酸原因。（示意圖，GettyImages）

「約莫是去年的事了」，該名任職便利店店長的網民於Dcard討論區發文，稱去年有個下午，1名婆婆到店內要求領取包裹，被年輕店員帶點大聲的呼喝：「阿嬤，沒有就是沒有，不要再來問了啦！」有感下屬待客態度不當的他遂走近了解，才知道婆婆「三天兩頭就來，總是問有沒有她的包裹」，足足持續了一兩個月，然而每次店員也找不到相關紀錄，不禁感到「既氣憤又委屈無奈」。

樓主之後再次向婆婆解釋沒有相關紀錄，又幫忙核實資料，但婆婆卻堅持無論姓名、電話或是取貨地址也沒出錯，「親自幫她確認是真的沒有，便說她過幾天再來問問。我就也沒太在意，畢竟每天什麼樣的客人狀況都有」。後來有一天，婆婆在家人的陪同下再次到店領包裹，失敗後又如常離開，但過了一會，婆婆的家人突然折返，「進來後便說明來意，她是來道歉的」。

家人深知婆婆不時到便利店領包裹，對店員造成不便，遂交代了背後的心酸原因。（示意圖，GettyImages）

家人深知婆婆不時到便利店領包裹，對店員造成不便，遂交代了背後的心酸原因。原來數個月前，婆婆的孫女寄了包裹給她，並再三教導她如何利用電話號碼等資料到便利店取貨。

可是孫女寄出包裹沒多久後便因意外去世，「阿嬤不知是傷心過度還是打擊太大，有天開始記憶就停在要去取包裹這件事，她忘了孫女已不在，只記得孫女要寄東西給她這件事」。家人指出，他們後來才知道婆婆會重覆到便利店，而事實上婆婆早已領取包裹。

婆婆直至現在也會間中前來要求領包裹，店員得知「不存在的包裹」的故事後都不再嫌麻煩，更會好好對待婆婆。（示意圖，GettyImages）

樓主表示，婆婆直至現在也會間中前來要求領包裹，形容「現在的行為，我想就是一種思念」。他又指店員得知「不存在的包裹」的故事後都不再嫌麻煩，更會好好對待婆婆，「而我有遇到阿嬤來時，也都會陪她聊一下天，每一次的言談之中都可以感受到，阿嬤真的很愛她的孫女」。

帖文感動大批網民，紛紛直呼「有洋蔥」，「看到這篇爆哭，我阿嬤上個月離開我，真的好希望她還在我身邊」、「沒想到結果是這樣，害我哭出來了啦。如果人們都沒去瞭解真相，也可能只會覺得阿嬤怪怪的」、「洋蔥滿滿，白髮人送黑髮人真的對老人家創傷很大」、「我會一直提醒自己，遇到問題、衝突或困境，不能只看到表面就急着下定論，有時事情的發生是有原因」。

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