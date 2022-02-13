見基層怕罰款闖檢測站　接待員呻心酸經歷　嘆時薪$70做到無停手

本港新冠肺炎疫情嚴重，各區檢測站每天都大排長龍。1名自稱非公務員、曾任檢測站接待員的網民在網上分享心聲，指曾經遇過獨居伯伯做檢測，卻因為沒有手機電話號碼接收結果，他需冒險幫伯伯以其他親友的電話確認，又曾目擊基層市民因擔心被罰款衝入檢測站，拜托職員為他做檢測。樓主慨嘆，自己時薪只有70元，每天「做到完全冇停過」，看到市民辛苦排隊也感到心酸，無奈他們沒有權力去延遲截龍時間，坦言「我哋想幫都幫唔到」。



本港多個檢測站近日都大排長龍。圖為屯門建生青田遊樂場臨時檢測站。（資料圖片）

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樓主昨（12日）向facebook專頁「公務員secrets」投稿，表示自己曾任檢測站接待員，希望分享曾經遇過的心酸事件。他憶述，曾有1名獨居伯伯到檢測站，表示必須做檢測後，才能到醫院覆診，惟他只有家居電話，檢測結果卻須透過短訊發放。樓主後來讓伯伯填上契女的電話號碼，但伯伯擔心記錯，最後樓主只能直接致電契女確認，並提醒她在48小時內留意伯伯的檢測結果。

樓主續指，「其實我哋唔方便咁做，我咁做俾個in charge（負責人）見到會被鬧」，但他不忍心伯伯排隊後卻無法做檢測，決定多做一步幫助對方。

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他又提到另一事件，指曾遇到1名基層市民衝入職員工作範圍，「話今日一定要做到檢測，否則罰$5000」，但一眾職員始終無能為力，因一旦開了先例，便會被排隊多時的市民責罵，何況還有大批公公婆婆一早到場排隊達數小時，事件最終報警處理。

樓主在文中大嘆，「要知道我哋冇決策權去延遲時間繼續做登記檢測，我哋每日返足12小時，試過有一日多人到返足14小時，除左lunch（午飯），做到完全冇停過，忍尿忍咗幾個鐘先可以去廁所」。他又透露，其時薪只有70元，並非外間所指的150元，每天下班時都疲倦不堪。

樓主希望市民明白，「搞到你哋要排隊做檢測唔係我哋，係政府。有時見到你哋咁辛苦，放工後趕嚟做檢測，啲公公婆婆震住排幾個鐘隊，最後都要截人龍做唔到，我哋想幫都幫唔到」。