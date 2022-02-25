病人憂錯過父親最後一面　感人解讀ICU　醫護心酸：烙印在我心裏

不少人都知道「ICU」的意思是深切治療部（Intensive Care Unit），但台灣1名醫護就在討論區發文，表示日前遇到1名中風入院的病人突然問她「妳知道ICU是什麼意思嗎？」，解釋指在他眼中，其實是「I want to see you（想見你）」的意思，透過自己很可能見不到病父最後一面，樓主聽後頓時心碎，認為對方短短1句話，已讓她留下深刻印象，慨嘆每天都在醫院內遇到許多悲傷的故事。
樓主在Dcard討論區發文，表示醫院內1名男病人日前突然問她「妳知道ICU是什麼意思嗎？」，樓主當然知道真正意思是深切治療部，但對方其後自行回答說「是 I want to see you（想見你）」，並透露父親已在深切治療部多天，自己則因為中風而要住院治療，認為很大機會見不到父親最後一面。
樓主聽後在當下愣住了，慨嘆每天醫院裏都遇到許多病人的悲傷故事，也讓她更珍惜自己的身體，「感激我的家人都平安，更學會要好好渡過每一個當下，去享受生活」，又在與男病人簡短交談後，被對方1句話說到心坎裏，「雖然只是短短的一個問句，卻深深的烙印在我的心裏」。
樓主分享的故事引來網民熱議，不少人同樣被病人兩父子所感動，「天啊！好揪心喔」、「眼淚噴出來了」、「醫院會看到很多生死離別，病人們有時候就像是人生導師一樣教會我們很多道理，這些能夠成為未來應對人生課題的養份」。
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