病人憂錯過父親最後一面　感人解讀ICU　醫護心酸：烙印在我心裏

不少人都知道「ICU」的意思是深切治療部(Intensive Care Unit),但台灣1名醫護就在討論區發文,表示日前遇到1名中風入院的病人突然問她「妳知道ICU是什麼意思嗎?」,解釋指在他眼中,其實是「I want to see you(想見你)」的意思,透過自己很可能見不到病父最後一面,樓主聽後頓時心碎,認為對方短短1句話,已讓她留下深刻印象,慨嘆每天都在醫院內遇到許多悲傷的故事。



台灣1名醫護在網上發文,指日前被男病人問道「ICU」的意思,她聽到對方的答案後不禁心酸。(《戀愛可以持續到天長地久》)

下載「香港01」App,即睇城中熱話

樓主在Dcard討論區發文,表示醫院內1名男病人日前突然問她「妳知道ICU是什麼意思嗎?」,樓主當然知道真正意思是深切治療部,但對方其後自行回答說「是 I want to see you(想見你)」,並透露父親已在深切治療部多天,自己則因為中風而要住院治療,認為很大機會見不到父親最後一面。

樓主聽後在當下愣住了,慨嘆每天醫院裏都遇到許多病人的悲傷故事,也讓她更珍惜自己的身體,「感激我的家人都平安,更學會要好好渡過每一個當下,去享受生活」,又在與男病人簡短交談後,被對方1句話說到心坎裏,「雖然只是短短的一個問句,卻深深的烙印在我的心裏」。

男病人指「ICU」是指「 I want to see you(想見你)」,慨嘆自己很大機會見不到父親最後一面。(Olga Kononenko / unsplash)

樓主分享的故事引來網民熱議,不少人同樣被病人兩父子所感動,「天啊!好揪心喔」、「眼淚噴出來了」、「醫院會看到很多生死離別,病人們有時候就像是人生導師一樣教會我們很多道理,這些能夠成為未來應對人生課題的養份」。