疫下連鎖店關門冇啖好食　業主後悔嘆舊區較優勝　列屋苑3大缺點

大型屋苑是不少人的置業目標，因會所設施、周遭環境都具有一定吸引力，但有私人屋苑業主則大呻後悔，指疫情下居住在舊區的單幢樓宇最方便，一來人口密度較低，而且小店林立，衣食住行都不成問題，直言「下次換樓一定唔再揀屋苑」。



有業主在討論區以「以後一定唔會買屋苑樓」為題發帖，指現時住在私人屋苑，疫情下發現諸多不便，並列出與居住在舊區樓宇比較下3個缺點。（資料圖片）

該業主在香港討論區以「以後一定唔會買屋苑樓」為題發帖，指現時住在私人屋苑，疫情下發現諸多不便，並列出與居住在舊區樓宇比較下3個缺點。他指屋苑人口密度高，而且範圍大，要走很遠才有一兩間連鎖日用品店及超級市場，而近日疫情嚴峻下連鎖店經常被搶購一空，「唔駛再旨意買到嘢」，而且附近很多連鎖食肆暫停營業，「夜晚想食都無得食」，加上屋苑不就近港鐵站，其他公共交通班次疏落，出行更加不便。

樓主指疫情下居住在舊區的單幢樓宇最方便，一來人口密度較低，而且小店林立，衣食住行都不成問題。（資料圖片）

樓主續指，反而住在舊區的家人，一下樓就有兩三間日用品店及超市，又有藥房及雜貨舖，「唔會好似屋苑的超市咁乜都畀人清晒」，還可以找到茶餐廳或三餸飯醫肚，加上不少舊區單幢物業鄰近港鐵站，影響不大。

有網民則認同樓主的睇法，指新市鎮屋苑的確較多不便，舊區則無論飲食、購買日用品或交通都很多選擇，「由新界屋苑搬去舊區單支，方便的程度完全冇得比」；但有人就認為視乎屋苑位置，「鐵路上蓋嘅屋苑，仲要有個大商場嗰類型，咪應有盡有囉」；有網民表示只是疫情期間較為不便，當恢復正常生活，情況轉好時，樓主看法或會再扭轉，「忍耐一下吧」。

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