九龍灣麗晶花園450呎單位放租$9800　強調非凶宅　網民質疑有古怪

香港樓價高不是新鮮事，租金太平反而更引人懷疑？有業主在網上放租九龍灣晶花園1個約450呎2房單位，月租開價僅9,800元，較市價低約3成，更稱數年前才裝修翻新，又標明「不是凶宅」，更稱不用提供入息證明。惟網民認為招租帖文有可疑，而且提供的唯一照片低清又陰沉，「間屋睇相已經好唔舒服」，更質疑不是真實盤。有人則指只要光明正大，凶宅並不恐怖，「更怕係住喺曱旧屋隔離」。



業主在多個facebook物業放租出售群組發帖，放租九龍灣麗晶花園1個高層2房2廳單位，面積約450呎，月租叫價9,800元，並提供冷氣和基本傢俬。（facebook截圖）

該業主在多個facebook物業放租出售群組發帖，放租九龍灣麗晶花園1個高層2房2廳單位，面積約450呎，月租叫價9,800元，並提供冷氣和基本傢俬。業主指單位於數年前裝修，並強調「不是兇（凶）宅」，因稱無需入息證明，只求好租客。帖文只提供1張照片，只見單位內並無擺放家具，燈光亦較暗沉。

帖文隨即引起網上熱議，不少網民都認為月租叫價便宜，同屋苑400多呎單位一般月租約1.4萬元。有人指業主特別強調並非凶宅，感覺更加「此地無銀」，而且只提供1張照片，甚至與帖文內容不符，「一啲家俬都冇喎」，亦毫無裝修可言，光線不見得足夠，「裝修過邊個位？係咪門柄？」、「影到成間凶宅咁」，認為業主可能有所隱瞞。但亦有人表示對單位有興趣，「咁平想去睇下喎」、「最衰租緊啦，想租」。

有網民則指，凶宅對於有宗教信仰或者「百無禁忌」的市民來說，其實可以沒忌諱，但卻有單位可能較凶宅更難接受，例如鄰居是垃圾屋、曱旧屋、同層有古怪住客、樓上不斷製造噪音等，該類單位才更難接受。

不少網民都認為該招租帖文叫價便宜，麗晶花園其他400多呎單位一般月租約14,000元。（資料圖片）

翻查資料則發現，照片是出自1間地產公司放賣網站的VR實景圖，於同屋苑低層1個447呎單位拍攝，但業主並未有在帖文中解釋圖片來源。

同場加映：長沙灣140呎劏房月租$6800 1房1廳聲稱適合三口之家 網民批刻薄

早前網上流傳放租帖文，1個位於長沙灣的140呎1房1廳劏房單位索價月租$6800元，放租者更形容單位有「靚裝修」，適合三口之家。不少網民看過相片也批評業主刻薄，「不如直接入棺材啦都無分別」。



網上流傳放租帖文，1個位於長沙灣的140呎1房1廳劏房單位索價月租$6800元，惹來網民熱議。（fb圖片）

涉事劏房單位以靚裝修及交通方便作招徠，放租者更形容適合三口之家。（fb圖片）

發文者同時為另1個160呎深水埗劏房放租 ▼ ▼ ▼