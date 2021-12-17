住天水圍29年列4大缺點　批居民樓盤質素差：私樓都俾公屋圍住

天水圍作為新市鎮，聚集了許多公屋，一直都有不少人批評該區規劃失當。最近1名在天水圍居住29年的街坊就發文警世，勸置業人士切勿買天水圍樓盤，並列出4大原因，坦言「買天水圍（樓）真係死路一條」，認為在屯門和元朗置業更佳。



1名自稱在天水圍居住29年的居民在網上發文，概括該區4大缺點，勸置業人士切勿買天水圍樓盤。（資料圖片）

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樓主近日在香港討論區發文，表示自己在天水圍居住了29年，分析出該區4大缺點，包括居民質素、樓盤質素、社區設備和投資價值，以致不適合買樓投資。他先指出在居民質素方面，天水圍有大量新移民人士和公屋，家庭月入長期處於全港最低水平，教育水平不高，不利小朋友日後教育，而且區內的商場街市，物價比屯門、元朗甚至部份市區還要高。

至於樓盤方面，樓主稱天水圍除了嘉湖山莊、柏慧豪園和慧景軒等少數私樓，「基本上八成私樓都俾公屋圍住」，即使近年有新地旗下的「Wetland Seasons Park」推出，但位置偏僻且多蚊，吸引力低，「所以天水圍跌市一定第一個跌，上升都最尾先上升」。

此外，樓主亦狠批天水圍的社區設施和校網，指該區除公屋街市外，就只有天秀路公園附近的臨時街市，「買餸要硬食貴價菜同肉」，相反元朗卻有2、3個公營街市和街舖。他又指區內康文設施嚴重不足，只有1個天水圍公園。在教育上，該區雖有基督教香港信義會元朗信義中學，其餘中學卻大多都是「Band 2、Band 3」學校，小朋友難以擺脫跨代貧窮，「點解市區嘅家長咁想仔女入到名校網？因為就算你讀唔成書，你啲仔女啲同學將來都會喺醫生律師嘅朋友圈，唔通你想個仔將來都係公屋圈輪迴？」。

樓主批評天水圍配套設施不足，欠缺公營街市，導致物價高。（資料圖片）

綜觀以上3點，樓主認為天水圍的投資價值太低，直言「買天水圍真係死路一條」，同樣價錢大可在屯門和元朗置業，至少有上升及發展潛力，稱「天水圍有咩好？我答你：無」。

帖文引來大批網民熱議，部份人認為樓主的分析欠數據支持，指在天水圍居住並非太差，「輕鐵貫通整個天水圍，天水圍北到西鐵站都是10分鐘」、「其實分析的因素都係天水圍唔好住啫，同唔好買係無乜關係，有水位就買得」、「每個區都有優點缺點」。惟亦有人支持樓主的論點，稱該區交通配套差，「交通差，西鐵一係太逼一係上唔到車，轉K車太多人逼」、「西鐵站離大部份屋苑好遠，聽講搭巴士兜十幾分鐘至出大路，你揸過車入去就知啲燈位等好耐」。

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