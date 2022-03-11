有片｜馴象師遭發狂大象踩踏多處骨折命危　CCTV揭是助手棍毆惹禍

事出必有因，現場有閉路電視是瞞不了的。印度喀拉拉邦發生一宗大象襲擊馴象師（又名象夫）事件，馴象師被大象又踩又撞全身多處骨折重傷，送院時助手稱他們送大象出席寺廟活動時，牠不小心踩到馴象師。現場有閉路電視拍到事發經過，原來是助手用棍打大象前腳導致失控，馴象師無故中招結果被踩踏重創，直至助手成功安撫大象才停止。不過，網民批評當地馴象師的工作事實上是折磨大象，經常捱打下牠們也會反擊。



印度一名馴象師突然被大象用後腳飛踩，之後被踩踏，後來揭發是助手用棍打象。（閉路電視畫面／Twitter影片截圖））

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事發於喀拉拉邦城市科拉姆（Kollam），當地周日（6日）發生大象襲擊兩名馴象師（Paappaan，又稱象夫）事件，其中一名馴象師薩楚（Sachu）全身多處骨折重傷送到地區醫院，因情況嚴重再轉到醫學醫院，送他入院的馴象師其實是薩楚的助手。助手告訴醫院，當地下午6時左右，他們原本送大象出席當地寺廟節日，途中大象不小心踩到薩楚。

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後來傳出現場閉路電視片段，網民原本還以為大象是不小心踩到人，後來發覺大象應該是捱打才發怒，和馴象師說法有出入。影片所見，穿黑色衣服的薩楚原本騎在大象上，下來時大象還乖巧的提起後腳方便他落地。

不過，此時穿紅衣的助手用木棍打大象前腳，大象的腳抖了一下，後腳即踩向剛落地的薩楚，他整個人彈飛再爬起來身。打象助手亦被大象用鼻子推撞飛走，薩楚再被波及撞開兼捱多一腳踐踏，即時倒地不起。助手嘗試阻止大象，終成功讓牠退後。

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雖然兩人被連番踩踢，但網民批評這些馴象師的工作就是在折磨大象，「用鐵棒迫牠們終日下站着同折磨，牠們偶爾也會反擊的」，而且影片也拍到大象是被挑釁才會發怒。

（綜合）