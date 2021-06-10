25年感情！好拍檔不敵癌魔過世　大象徒步2小時遺體前揮鼻告別

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-06-10 19:45

不少人相信大象是很有靈性的動物，近日印度1宗大象奔喪的新聞觸動無數人。本月初（6月3日）印度1名象夫不敵癌魔病逝，享年74歲。25年來與象夫朝夕相處的大象布拉瑪達丹（Pallat Brahmadathan）竟徒步約2小時，到象夫的喪禮送他最後一程。在象夫的遺體前，大象多次伸長及揮動鼻子，流露依依不捨的感情，旁邊的親友都不禁大哭起來，場面十分感人。

印度1名象夫25年來與大象布拉瑪達丹（Pallat Brahmadathan）合作無間，早前象夫病逝，大象特地徒步2小時前往奔喪。（YouTube「Ulsavakeralam」影片截圖）

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象夫奈爾（Kunnakkad Damodaran Nair）在印度西南部果塔延縣非常有名，他從事馭象的工作長達60年，深深愛護大象，據當地的象人透露，不論大象怎樣鬧事，他也不會鞭打或傷害大象。奈爾與大象布拉瑪達丹的感情特別深厚，25年來合作無間，奈爾不時帶布拉瑪達丹出席各大小節日的廟宇活動，今年4月是這對拍檔最後一次出席公眾活動。

按圖看大象感人送別過程：

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本月3日早上，奈爾不敵癌魔過身，享年74歲。親友特別安排大象布拉瑪達丹從20多公里外的地方、徒步2個多小時到喪禮現場，送別象夫最後一程。片中可見，大象到達現場後，緩緩走到奈爾的遺體跟前，然後多次伸長及放下鼻子，彷彿對遺體行告別禮。

現場圍觀的親友都被大象弄哭，悲慟的哭泣聲此起彼落，畫面令人心碎。兒子傑拉什表示父親的遺願是再見大象布拉瑪達丹一面，所以特地安排大象步行20多公里來參加喪禮，「我知道他們深愛對方，所以不禁哭起來。」

2020年，德國哈雷的動物園迎來一個感人時刻，大象媽媽Pori相隔12年再和女兒及孫女重逢，未料牠們很快認出對方，更隔住鐵欄用鼻子問好，更令人驚訝的是，Pori很快就和兩隻從未見面的孫女親起來，只有1歲的孫女Elani更走到婆婆肚子下想喝奶，畫面令飼養員動容。大象群屬母系社會，當地的動物園正為大象計劃搬遷，希望同一族群住在一起，Pori三代同堂，園方認為是大象飼養業的重要一步。

Pori和女兒Tana很快相認，更伸出象鼻問好。（「Zoo Halle」fb圖片）

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細孫女Elani主動親近婆婆，還貼近婆婆乳頭想喝奶。（「Zoo Halle」fb圖片）

50歲的亞洲母象瑪拉（Mara）過去25年住在阿根廷一個擠迫的動物園內，經過保育人士幫助，牠終於跨越2700公里移居到巴西的大象庇護所，在遷移的過程意外地揭露瑪拉小時候原來在馬戲團長大，轉手後曾備受虐待，甚至因而失控殺死訓練員，經過坎坷的前半生，瑪拉終於可以在新地方展開生活。

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受困逾35年 營養不良腳甲裂 「世上最孤獨大象」終可離開動物園