老婆產後變容易暴怒　人夫竟與小舅發生關係疑戀上：以往只愛異性

每個人都有不同性取向，亦可能隨時因一件事而轉變。有台灣人夫於討論區發文表示，老婆生完小孩後性情大變，經常因小事狂罵他，日前他意外地與小舅發生關係，事後很懊悔，但看到小舅傷心的樣子又很心疼想抱住對方，因此懷疑自己是否喜歡上小舅，他強調自己一直是異性戀者，沒想到居然會幹出這種事。



有台灣人夫於討論區發文表示，日前他意外地與小舅發生關係，事後他很懊悔，但看到小舅傷心的樣子又很心疼想抱住對方，因此懷疑自己是否喜歡上小舅。（《刻在你心底的名字》劇照）

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該名人夫於「爆料公社–匿名公社」以「我好像喜歡上太太的小舅舅」為題發文表示，老婆生完小孩後性情大變，「整天用吼的東罵西罵」，例如他衣服沒穿好或顏色不搭、吃飯太快或太慢會被罵，就連看舖時也會跟顧客和送貨員對罵，他心想老婆可能因既要照顧孩子又會顧店很辛苦，所以一直忍着。

他續說，近日小舅稱也想開雜貨店，於是岳母叫小舅先到他們家實習，雖然與小舅同年，但論輩份是小舅，所以獲得對方的尊敬。他教小舅如何訂貨和計算庫存，小舅亦陪他四處送貨，指出小舅「有點陰柔，說話也很輕聲細語，而且對我真的非常的好」。

該名人夫強調自己一直是異性戀者，還沒結婚前與很多女生交往過，但沒想到自己居然會與小舅發生關係。（《大叔的愛》劇照）

日前他跟老婆大吵後就去小舅的住處找對方喝酒，「然後不知道為什麼我們就發生關係了」，事後他很懊悔，不敢正眼看小舅，但看到小舅傷心的樣子又很心疼想抱住對方。他強調自己一直是異性戀者，還沒結婚前與很多女生交往過，沒想到自己居然會幹出這種事。他很怕會被老婆和岳母知道，但又怕以後見不到小舅，忍不住問道「我是不是病了？」。

有網民留言表示，「隱藏的雙性戀被開發了」、「被掰彎了」、「原來你是雙性戀被開發？老婆性情大變可能是產後憂鬱，這不是你變雙頭插座的理由和藉口吧！」、「你先細細想清楚，你是因為性不滿足而轉移，還是說可以去喜歡男性」。

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