家姐色誘妹夫唔戴Bra通屋走！台人妻崩潰PO網求救　網民見招拆招

台灣一名人妻在社群抱怨，姊姊好像喜歡上自己老公，不僅眼神變了，還時常嗲聲嗲氣對老公說話，最誇張的是在丈夫面前，還不穿內衣走來走去，讓原PO壓力大到直呼「連做夢都夢到姊姊懷我老公的小孩 ，都快瘋了」，不知該如何處理這件事。



該名台灣人妻在Dcard發文透露，姊姊跟交往多年男友分手大受打擊，所以原PO勸姊姊北上租屋在他們附近，方便隨時陪伴，因為姊姊非常沒安全感，但這個決定卻讓她現在日夜煩惱。

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原先一切正常，但漸漸姊姊看丈夫的眼神變奇怪，還做出許多超出家人界線的舉動，原PO舉例有次在家中小酌，但因女兒要睡覺所以先進房，結果竟聽到姊姊哭訴「為什麼妹妹都可以找到像你這樣的男人，我卻沒有」，雖然老公只回應「妳喝多了，等等不用回家，進去房間睡一下。」 可原PO還是心生警惕。

類似的事件很多，姊姊總在老公面前裝弱，明明獨處時都好好的，丈夫在時就什麼都不會。出門買吃的也只問老公，「同一件事情，我拜託她幫忙我一下，她會兇我，但我老公開口，她就馬上答應，對我老公嗲聲嗲氣的，對我完全獅子吼」。有事明明原PO也能解決，姐姐卻常私下傳訊給妹夫，出去玩買的紀念品、名產、護身符，全都只有老公的份，且都是對方私下給的，原PO完全不知情。

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原PO更觀察到一起出門時，姊姊總黏在老公旁，而她因為要帶小孩會脫隊，老公走她才跟著，完全不等原PO，目前甚至嚴重到，老公在家姊姊才會來拜訪。最誇張的是，對方偶爾會住家中，竟然在老公面前不穿內衣到處走，原PO反映卻得到「我不知道你老公在客廳」的回應，讓原PO傻眼不已。

離譜行為也讓不少網友認為，「單就不穿內衣這件事，你應該心裡就有答案了吧」、「羨慕到了後面，就會心理扭曲」、「你的擔心是正確的」、「光是不穿內衣就有問題了吧」、「看過犀利人妻吧…我只能說妳要防了」。

也有不少網友建議原PO，「首先減少姊姊和老公的接觸機會，同時防範姊姊私下找時機約老公單獨見面」、「想辦法介紹新的男人給姐姐認識」、「最下策直接封鎖一切來往」、「現在盡可能遠離她，不要再讓她進到妳們家庭裡」、「問你爸媽要不要上來一起住，你姐應該就會收斂了」、「直接跟老公說清楚」。

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