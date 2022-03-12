公司規定確診後康復不能再WFH　「有免疫喎」　網民憂復陽變播毒

本港疫情仍然嚴峻，截至昨日（11日），第五波疫情共錄得634,169宗確診個案。有打工仔表示，公司一向實行A、B組輪流在家工作，惟近日推出新政策，所有已確診員工納入C組，全時間回公司上班。有網民質疑如不幸「復陽」隨時變播毒，有人則擔心更多公司會慢慢跟隨。



有打工仔表示，公司一向實行A、B組輪流在家工作，惟近日推出新政策，所有已確診員工納入C組，康復後全時間回公司上班。（示意圖，資料圖片）

有打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」，指公司疫情期間實行「AB team」輪流在家工作制度，惟近日要求已確診同事康復後要按「C team」模式工作，即不能再在家工作，「因為有免疫喎」。

帖文隨即引起熱議，有網民表示聽到身邊朋友的公司也是行同一制度，又質疑做法危險，「大把人復陽啦，水痘咩？」、「咁好返再中點計？可以喺公司播毒？」、「咁C team有個再中，係唔係開個D team? 」，但亦有人指公務員二次確診都可上班，相信日後只會更多公司仿效。

公務員事務局昨日（11日）宣布，曾驗出陽性並已跟從政府最新政策復工的員工，即使日後「復陽」，亦可如常上班，不會再次被視為陽性個案或密切接觸者。（資料圖片）

公務員事務局昨日（11日）宣布，曾驗出陽性並已跟從政府最新政策復工的員工，即使日後「復陽」，亦可如常上班，不會再次被視為陽性個案或密切接觸者。呼吸系統科專科醫生梁子超指出，確診康復後三個月內重新感染的機會極低。即使核酸結果呈陽性，也可能是因為身體尚有殘餘的病毒，但傳染性相當低，但若員工出現病癥而快測呈陽性，就可能要放病假觀察。

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