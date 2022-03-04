公司防疫措施分兩組上下午WFH　打工仔：同全部返公司有咩分別？

疫情下不少公司都採用在家工作（Work from Home）模式，以保障員工健康。不過有網民發文，指「唔知邊個天下諗出嚟」，想到了分上下午在家工作的模式，批評做法與每日回公司上班沒分別，而且趕時間吃飯，又影響工作。有留言指措施防疫功效成疑，可能是擦鞋上司的傑作，但亦有人指可能幫到減少病毒傳播。



有網民指公司最近推出奇怪的防疫政策，要員工分上下午WFH。（GettyImages）

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樓主在香港討論區上發文分享「公司的奇怪防疫政策」，指想出有關政策的不是上司就是老闆，「每條Team自行安排WFH時間，然後我哋條Team分AB隊，A人朝早返公司，下午返去WFH，B人朝早WFH，下午返office開工」。他批評做法等同每日都要回辦公室，「有咩分別啫？食晏又食得趕，實行咗1星期已經怨氣載道，做嘢又唔方便」。不過上司就因為家中有確診，所以整個星期都沒有回辦公室，「吹佢唔漲」。

有網民批評措施不能防疫，「無腦，點解唔輪流全日返Office」、「除非2個Office係完全分隔開，而電腦入面嘅文件可以共用，否則其實都幾難分Team」、「多數都係啲無能嘅上司諗出嚟，因為專做擦鞋仔嘢」、「好心啦，啲老細少少嘢又怕蝕抵又剩」。不過亦有人認為，措施或多或少都有幫助，「少啲群眾聚集，對抗疫點都有啲幫助嘅」、「有啲公司只係將返工時間提前或延後，但工作時數不變，目的只係唔好同一時間太多人乘坐交通工具」。

（香港討論區）

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