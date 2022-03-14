未婚夫下體傳超濃異味　準人妻一聞勁熟悉　查男方手機揭偷食鐵證

到了談婚論嫁階段，才發現結婚對象是渣男！台灣1名女子近日在討論區發文分享揭發未婚夫出軌的經過，她指男友某天在家中只穿着內褲，下體卻傳出濃烈的惡臭，一聞更發現是過去非常熟悉的念珠菌感染味道，繼而查看男方手機，看到其「花錢出軌」的鐵證，氣得打算直接取消婚禮。



台女聞到男友的下體傳出惡臭，認為與當初自己感染念珠菌的味道非常相似，懷疑男友在外面出軌。（示意圖 / GettyImages）

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女事主在Dcard討論區發文，表示早前她一直忙於籌備婚禮，直至最近，她才有空到男友家，其間男友只穿着內褲玩遊戲，她自己則在看漫畫，未料突然聞到濃烈的臭味，事主當下肯定絕對不是男友衛生差，或者自慰所產生的氣味，但因她曾感染念珠菌，故對相關味道非常熟悉，不禁懷疑男友在外面「偷食」。

台女在男友手機中發現與陌生女子的調情短訊，認為男友下體的惡臭，乃由陌生女子所導致。（GettyImages）

樓主其後趁男友洗澡的時候查看對方手機，facebook、instagram和LINE都沒有異樣，但再仔細檢查後，她最後在相簿的「最近刪除」項目和微信中，找到男友與1名陌生女子的調情對話，相信男友一直花錢召妓，亦與陌生女子經常聊天，相信男友身上之所以有惡臭，正正是該名女子所導致。

樓主在帖文生氣怒斥，「等於讓他去外面使用公共池一個月……不收聘金結果拿錢去買女人養人家吃飯」，並正在苦惱是否應繼續蒐集證據，「還是要結婚的時候換投影片直接放上去」。樓主最終表示目前已無心結婚，無奈自己竟然是在聞到男友下體的味道後，才知道對方與其他女子發生性行為，十分崩潰。

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