親熱時女友下體傳腥臭味　台男頂唔順嘔　扮食錯嘢肚痛匿入廁所

伴侶下體傳出臭味，應如何說才不會傷害對方自尊？有台灣男生於討論區發文表示，日前與女友親熱時嗅到對方的下體傳出腐爛發臭的魚腥味，乾嘔了幾下後，忍不住吐了出來，他立即謊稱午餐時吃的魚變壞了，肚子有點痛，然後逃到廁所深呼吸。他苦惱不知該不該向女友說出嘔吐的真相，感覺會很傷女友自尊，但不說他又很痛苦。



有台灣男生於討論區發文表示，日前與女友親熱時嗅到對方的下體傳出腐爛發臭的魚腥味，忍不住吐了出來，他苦惱不知該不該向女友說出嘔吐的真相。（《前任3：再見前任》劇照）

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該名男生於Dcard討論區以「做愛時在女友面前吐出來」為題發文表示，日前與女友親熱時嗅到對方的下體傳出腐爛發臭的魚腥味，乾嘔了幾下後，忍不住吐了出來，女友被他的反應嚇倒。他十分尷尬，立即謊稱午餐時吃的魚變壞了，肚子有點痛，然後逃到廁所深呼吸，女友還一直很擔心地問他要不要看醫生。

他指出，之前親熱時也嗅到有異味，但日前的異味更強烈，「真的快要窒息」，他苦惱不知該不該向女友說出嘔吐的真相，感覺會很傷女友自尊，但不說他又很痛苦。

他指出，之前親熱時也嗅到有異味，但日前的異味更強烈，「真的快要窒息」。（《巴黎假期》劇照）

帖文引來不少網民留言建議如何讓女友下體臭味得到改善，「這真的很傷人，我也覺得理性溝通或委婉的說，譬如說：『寶貝，最近不要吃太重鹹，要清淡一點唷！比較身體健康』」、「我覺得這一定要稍微溝通一下，不溝通你以後還是一樣，就一直嘔又嘔！」、「我覺得她可能有陰道感染的症狀欸，還是要跟她委婉說一下去看醫生，一直拖下去對她身體也不好」。

樓主其後留言補充說，他與女友親熱前有先洗澡，當時女友下體沒有流出可能因陰道受感染而出現的綠色分泌物，事後女友有主動問他是不是有什麼怪味，他誠實地回答「有一點，要吃清淡一點呢，寶貝」，女友立即尷尬到偷哭。他心痛及很後悔說了出來，覺得之後默默送些改善異味的產品給女友吃還比較好，但他與女友也擔心是否健康出問題，所以決定觀察幾天再打算要不要看醫生。

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