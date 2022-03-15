弟弟確診全家居家隔離　丟垃圾遇鄰居被指「咪搞到我哋要圍封喎」

疫情嚴重，同住大廈亦難免出現確診者。有網民在討論區上發文，稱弟弟日前確診，已經根據政府要求全家沒有外出，直至他某次丟垃圾的時候遇見鄰居，被問「你咁樣出嚟安唔安全㗎？你唔好搞到我哋要圍封喎」，又指他們一定是因為外出工作時被感染。樓主感到被鄰居歧視，稱「屋企有人病咗我哋都唔想」，全家人做足防疫措施及消毒，「點解鄰居就好似戴住有色眼鏡睇我哋咁」。



樓主弟弟快速測試結果呈陽性。（Getty Images）

樓主在香港討論區上發文，稱由於弟弟確診，全家人在過去1星期都沒有外出，亦有上報弟弟的快速測試結果及全家是密切接觸者。他們沒有叫過外賣，一直留在家中煮食儲糧。

由於避免與鄰居接觸，樓主特別選擇收垃圾之前的時段丟垃圾，「因為知呢個時候去掉就冇乜人，拎垃圾出去嗰陣都有用酒精噴過袋垃圾先拎出去」。詎料樓主最近一次丟垃圾的時候還是遇到鄰居，「見到佢戴住口罩出嚟，禮貌地打個招呼」，然後被問「你哋而家有幾多人確診呀？你咁樣出嚟安唔安全㗎？你唔好搞到我哋要圍封喎，肯定係因為你哋要出去返工惹返嚟㗎啦！」。

樓主弟弟確診，全家過去1周都留在家中，沒有外出。（GettyImages，非當事人）

樓主不解為什麼鄰居會知道他家中有人確診，「唔係理論上唔公布㗎咩？定係因為早幾日政府上嚟派物資畀我哋嗰陣個看更周圍講？」。他大嘆「其實而家咁樣屋企有人病咗我哋都唔想，我估都冇人想病，又唔係有心病」，又說自問全家沒有外出與其他人有接觸，每日有做好清毒，甚至連確診的弟弟都留在房中，所有家人都安然無恙，「點解鄰居就好似戴住有色眼鏡睇我哋咁？」。

有網民安慰樓主，「人哋禮貌地聊你講兩句都好正常啫，唔使神經過敏，繼續做好本分咪得囉。頂住，加油！」、「無乜好嬲，人之常情，疫情下好多人好困難好多問題」、「將心比己，鄰居中咗閣下都會有所顧忌，話晒左鄰右里，大家總會有互相幫助嘅一日，所以千祈唔好介懷」。不過亦有留言認為，鄰居的話有問題，「我又唔覺係你神經質喎，左一句『一定係你喺出邊惹返嚟』，右一句『唔好累到全幢要圍封』，點睇都唔似善意慰問啦，下話？」。

根據衞生防護中心居安抗疫計劃家居檢疫人士須知，家居檢疫人士可以短暫離開居所到同一樓層的垃圾收集處棄置垃圾，其暑須佩戴口罩，垃圾在離開居所前需要先妥善包紮及消毒雙手，離開居所後要立即關上大門，棄置垃圾後亦要盡快返回居所及消毒雙手。

（香港討論區）

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