夫妻確診後康復稱壓力減輕：唔驚人咳　網民籲小心：仍可二次感染

疫情下不少市民已經染疫後康復。有網民在討論區上發文，稱自己與丈夫染疫後已經康復，現時心態上有明顯轉變，即使在街上遇到別人咳嗽亦都不會害怕，「個人無咁緊張，又無後遺症」。不過有網民表示，感染後並非進入「無敵」狀態，有機會再次感染，而且病毒可以依然身上物品傳染給其他人，所以樓主仍然需要注意衛生。



樓主與丈夫確診後康復，指壓力比確診之前少。（Getty Images）

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樓主在親子王國討論區上發文，稱她與丈夫同時染疫，已經「中咗好返」。雖然丈夫「一直以來久不久咳一聲」，但都「唔驚」。除此之後，他們2人現時不會再害怕很多事，例如「人哋咳一聲」、去街、當食、搶藥等等，「個人無咁緊張」。

不過有網民認為不能掉以輕心，因即使曾經確診亦都可以再次感染，而且病毒亦可以依然在身上物件傳染他人，認為樓主與丈夫應該調整心態更慬慎，「中咗都會再中，堂食你無事，但如果隔籬有菌，你啲衫同物件有病毒，可以帶返屋企惹到其他人」、「中咗唔係無敵，可以再中」、「可以二次感染，點樣輕鬆？」。另外亦有留言指出，樓主與丈夫康復只有一段短時間，未來或會出現後遺症，不能勿視。

樓主表示，即使現時丈夫間中咳嗽，她亦不會害怕（Getty Images）

不過亦有留言提到，既然樓主和丈夫已經康復，短時間內再感染的風險較低，外出堂食可以支持經濟，「經濟角度都係好事，無危險又可以有啲生意」，惟再提醒要注意衛生及做好防疫措施。

（親子王國討論區）