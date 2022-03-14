婆婆獨自入住方艙　夜晚房外哭泣　營友聞聲安慰：香港人互相幫助

在第五波疫情下，繼青衣方艙醫院後，新田隔離營等多個隔離設施陸續啟用。有慈雲山街坊最近分享自己入住方艙醫院後的所見所聞，他指某天晚上8時許發現1名婆婆獨自在房外哭泣，他立即上前安慰，得知婆婆在圍封強檢後被送至方艙醫院，憂慮身邊沒有認識的人，又不懂做快速檢測等而非常徬徨，樓主聽後慨嘆「營地管理係咪應該要諗吓點樣做會好啲呢」，事到如今，也只好「香港人互相幫助」。



有營友分享指，日前晚上聽到有婆婆在房外哭泣，他上前安慰時並得知獨居婆婆的情況，希望政府能在營地管理上做得更好。（fb「張茂清 Cheung Mau Ching ‧ 變革慈雲山」）

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樓主日前於facebook分享，表示某天晚上8時許，看到1名婆婆獨自坐在房外，邊哭邊說「自己1個人，入嚟乜都唔識，唔識做快測，電話冇得影相！」。樓主本來已經睡着，但聽到哭聲後便出房門並安慰婆婆，「結識吓佢丶搭吓嗲，之後叫佢放心，我哋會幫妳，畀咗包紙巾佢」，樓主問婆婆是否要服藥等，得知婆婆獨自入住方艙醫院，上接送車之前一直不知道目的地，亦無法選擇隔離地點，讓她非常擔心。

樓主事後慨嘆「營地管理係咪應該要諗吓點樣做會好啲呢？」，希望香港人能發揮互助互愛的精神。（資料圖片 / 李澤彤攝）

婆婆後來指自己患糖尿病，需要打針，樓主又告訴婆婆，若有任何需要例如肚餓等，均可找他幫忙。短暫聊天後，樓主着婆婆放心，讓她回房間睡覺，安頓好婆婆後，他不禁回想對方近日的經歷，指「營地管理係咪應該要諗吓點樣做會好啲呢？」，認為與其等政府出手，倒不如香港人互相幫助。

帖文其後被轉發至多個facebook專頁和群組，不少人都大讚樓主有愛，紛紛留言為他們打氣，「希望方艙入面多啲好似你咁有愛心嘅人，希望裏面嘅人能互相幫助，更希望政府管理好啲，主動關心一下入營的獨居長者」、「多謝樓主你主動去關心老人家」、「知道這婆婆的問題，不禁流下感慨的眼淚，希望政府可以做好些，幫助有需要的長者，他們很需要人照顧及關心」。