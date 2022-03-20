公司嫌WFH效率低1招全監控　打工仔嘆失自由　網民：寧願返Office

本港第五波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，不少企業也實行WFH（在家工作）減低風險。有打工仔發文訴苦，稱已WFH 1個半月，惟公司認為員工工作效率太低，突然要求所有員工每日「開住cam做嘢」，全面監控員工班時間的一舉一動，令樓主不禁大呻「失去咗WFH嘅自由」。不少網民也對樓主公司的安排非常反感，直言「寧願返公司做」。



有打工仔稱公司認為員工在家工作效率太低，突然要求所有員工每日WFH也要「開住cam做嘢」，令他不禁大呻「失去咗WFH嘅自由」。（示意圖，GettyImages）

該名打工仔於香港討論區發文，指疫情爆發後已在家工作近1個半月，一直沒出現大問題。不過早前公司突然表示，覺得員工WFH期間效率太低，懷疑員工「喺辦工時間hea住做」，因此突然要求員工WFH時要打開電腦鏡頭，即使電腦沒鏡頭亦要以手機下載程式「開cam」，令樓主大嘆：「咁就失去咗WFH嘅自由。」

樓主指，公司早前突然宣布，要求員工WFH時要打開電腦鏡頭，即使電腦沒鏡頭亦要以手機下載程式「開cam」。（示意圖，GettyImages）

帖文引來網民熱議，不少打工仔均指工作時間長開鏡頭猶如被監視，認為安排難以接受，「開cam咁黐線？我寧願返office」、「開cam無私隱喎」、「唔講hea唔hea先，正常喺屋企嘅效率一定低啲㗎啦！屋企嘅電腦配套點同公司比？又無得print嘢，屋企部電腦又慢啲」。

不過也有人認為WFH效率理應與正常上班一樣，公司安排只是為了防止員工偷懶，「其實WFH hea得嘅，份工係咪本來都唔忙，喺office返工都只係扮忙？你有本事，人哋做1個鐘你做1分鐘嘅，咁你咪hea 59分鐘囉」、「公司有無裝CCTV ？在家工作應該有咩自由」、「咩叫WFH嘅自由，即係你公司冇講錯啦」。

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