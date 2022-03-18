男子失戀悶悶不樂　室友吹啲打敲鈸演奏奇招安慰：覺得心疼又好笑

患難時仍願意在旁支持的就是真朋友！內地網絡流傳片段，兩名就讀藝術科目的大學生看到室友因失戀而悶悶不樂，感到擔心又心疼。剛好他們的房間內放了嗩吶及銅鈸，兩人便想到在室友的睡床旁邊演奏一曲作「暴力安慰」，更特別編排了「不怎麼和諧的音樂」。室友起初未有理會，冷靜地看手機，後來見兩人愈走愈近，只好躲到被窩中，溫馨又搞笑的影片獲網民瘋傳。



內地網絡流傳片段，兩名就讀藝術科目的大學生看到室友因失戀而悶悶不樂，竟想到以嗩吶及銅鈸在室友的睡床旁邊演奏一曲作「暴力安慰」，笑翻一眾網民。（澎湃新聞影片截圖）

片段於上周四（10日）拍攝，於貴州銅仁市讀書的張姓男學生與另一名好友，因看到宿舍的同房室友失戀不久，陷入情緒低潮，感到非常擔心。由於張男及好友也是學習表演專業的藝術學生，兩人遂想到以音樂替室友療傷，為對方彈唱了不少抒情歌曲，可是效果卻不太理想。他們忽發奇想，竟在房內找出銅鈸、嗩吶，決定要給室友帶來驚喜。

張男與友人唱過抒情歌後，特別編排了一首「不怎麼和諧的音樂」，改以奇招為室友「暴力打氣」。片中可見，失戀的室友一直窩在床上，看來有點洩氣。當張男及友人演奏時，他亦沒給予反應，冷靜地在床上看手機，但他沒想到張男與友人會愈走愈近，最終受不了並躲回被窩內。

不少網民看過片段也被逗笑，開玩笑指雖然室友失戀是傷心事，但片段卻充滿喜感，「畫風突變，一下子變『陰樂』了」、「嗩吶可不敢隨便派用場啊，場合不對啊」，張男事後回想亦形容，自己心疼失戀的室友，但想到事發時的場景卻感到好笑。

亦有網民感嘆張男與室友之間感情溫馨又真摰，從小事也可感受到眾人的友誼，「好友失戀必須做些甚麼啊」、「兄弟怎麼可以讓失戀的陰影籠罩兄弟，必須把失戀情緒一波帶走」、「日後成婚了也會想起這天的」。

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